Vineri, 17 Iunie 2022 (12:16:45)

Taraful Florin Mucea a participat recent la o petrecere românească organizată la Dortmund, pentru românii stabiliți în cel mai mare oraș din regiunea Ruhr a Germaniei. Sucevenii au evoluat alături de alți artiști români, Paula Seling, Grigore Gherman, Raluca Diaconu etc.

Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, ne-a spus că românii din Diaspora simt mai mult ca oricând dorul de acasă, de muzica românească, de obiceiurile zonelor de unde au plecat, de bucatele tradiționale.

De aceea, unii dintre ei încearcă să aducă în locul unde s-au stabilit peste hotare artiști care să le mai ostoiască prin cântec și joc dorul de casă.

Taraful Florin Mucea, prin momentele artistice pe care le oferă și publicului de acasă, adună aprecieri, distincții, diplome, recunoaștere pentru actul artistic bine făcut. De aceea, artiștii sunt invitați mereu la diferite evenimente: „Seara Bucovineană” la Popasul Vlădichii, unde au cântat alături de Grigore Gherman și Angelica Flutur, „Hora Satului” la Horodnic de Sus, unde invitați speciali au fost artiștii Sorin Filip și Grigore Gherman etc.

Din palmaresul tarafului sucevean nu lipsește diploma de prețuire primită din partea Arcanului USV, care se adaugă la scrisoarea de mulțumire oferită de Institutul Cultural Român de la Bruxelles. „Prima diplomă am primit-o în anul 2010, din partea Senatului Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, pentru activitatea muzicală. În 2014, din partea Ansamblului <Ciprian Porumbescu> am primit Diplomă de Excelență, la aniversarea a 60 de ani de activitate a Ansamblului. Tot în 2014 am fost onorat să primesc din partea Ansamblului <Arcanul> USV Diplomă de Excelență pentru activitatea cultural artistică în cadrul ansamblului”, ne-a spus Florin Mucea, care, împreună cu alți artiști români, este invitat mereu să cânte pentru românii de la Londra, mulți dintre ei bucovineni („Balul primăverii”, „Balul costumului popular” etc.), dar și din alte capitale europene unde s-au stabilit mulți români, mulți suceveni.