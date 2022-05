Politic

Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, a fost ales președinte al Ligii Aleșilor Locali din PMP Suceava. Duminică, la Sucevița, s-a desfășurat ședința de constituire a Ligii Aleșilor Locali din cadrul filialei județene a PMP Suceava. Liderul organizației județene a acestui partid, Marian Andronache, a precizat că

primarii, consilierii județeni și consilierii locali PMP Suceava s-au reunit în cadru statutar pentru a-și alege structura de conducere pentru următorii ani și pentru a-și stabili obiectivele de lucru.

Marian Andronache a arătat că PMP Suceava are, la nivelul județului, 127 de consilieri locali, 5 consilieri județeni, 2 primari și 7 viceprimari.

În urma ședinței, Consiliul Executiv nou ales al Ligii Aleșilor Locali ai PMP Suceava are următoarea componență: președinte - Gheorghe Lazar (primarul comunei Marginea), secretar general - George Olari (primarul din Frătăuții Noi), secretar general adjunct - Ioan Mârza (consilier local în Cajvana), vicepreședinți - Cătălin Alexandroaie, Mihai Babalean, Paula Bondar, Ionela Carvatchi, Florica Flutur, Georgel Grosu, Ioan Hreniuc, Cornel Ionescu, Ioan Larion, Lucian Nanu, Cristi Pintilii, Florin Șalar, Gabriel Țabrea, Octavian Ursache, Cristian Vancea și secretari executivi - Patricia Buzilă, Maria Cărăușu, Ion Cotleț, Vasile Crihan, Vasile Dimitriu, Constantin Grigorean, Viorel Handragel, Petru Istrate, Florin Maciuc, Viorel Morariu, Florin Nuțu, Viorel Prelipcean, Alexandru Savin, Doru Scutaru, Adrian Țega.

În cadrul ședinței, președintele filialei județene a PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat că „PMP este al treilea partid la nivel național ca și număr de aleși locali. Suntem, din această perspectivă, mai puternici și decât USR, decât AUR, sau alte partide de pe eșichierul politic care și-au asumat o bună parte dintre proiectele pentru care a luptat de-a lungul timpului PMP". "Practic, piatra de temelie a PMP o reprezintă aleșii locali. Aceasta este avuția noastră. Din păcate, noi nu am intrat în Parlament, dar dacă ar fi să aleg între a avea parlamentari sau a avea aleși locali, eu spun că aleșii locali sunt cei mai importanți într-un partid”.

La rândul său, Gheorghe Lazar, noul președinte ales al Ligii Aleșilor Locali a PMP Suceava, a transmis colegilor prezenți la ședință că “trebuie să rămânem uniți și să demonstrăm, prin proiectele noastre, că suntem o forță. Am reușit să fac, la Marginea, o echipă de succes cu care am obținut, la alegerile din 2020, funcția de primar al comunei, cea de viceprimar, plus 6 consilieri locali. Voi reuși să fac, alături de dumneavoastră, o echipă de succes a aleșilor locali ai PMP. Împreună, vom reuși să demonstrăm că rămânem dedicați proiectelor noastre și că echipa PMP Suceava este o echipă puternică."