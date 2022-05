File de istorie

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost sâmbătă, 14 mai 2022, în cadrul suitei de manifestări cu care marchează 150 de ani de existență, gazda unui eveniment deosebit: „Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria”. Caravana cu acest nume este organizată de Asociația ARTIS, în colaborare cu „ambasadorii proiectului”: prof. dr. Adrian Cioroianu (istoric), Irina Margareta Nistor (critic de film), Daniel Șandru (politolog), Alexandru Muraru (cercetător-științe politice și istorie).

La eveniment au participat peste 70 de profesori de istorie din județ, cadre didactice și elevi ai colegiului, reprezentanți ai autorităților locale, pasionați de istorie.

Activitatea a fost coordonată de directorul colegiului, prof. dr. Adrian Puiu, și de reprezentantul Asociației ARTIS, jurnalistul Andrei Giurgia, ei fiind amfitrionii evenimentului.

Participanții au putut vizita, pentru început, o expoziție care prezenta momente reprezentative din istoria monarhiei române. După discursurile susținute de directorul colegiului, prof. dr. Adrian Puiu, de istoricul Adrian Cioroianu și de inspectorului de istorie din cadrul IȘJ Suceava, prof. dr. Daniel Hrenciuc, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a oferit o Diplomă de excelență și suma de 1.500 lei elevului Cosmin Țugui, care s-a remarcat de-a lungul timpului prin rezultatele excepționale obținute la olimpiadele și concursurile de istorie, ultima reușită a lui Cosmin Țugui fiind calificarea la faza finală a Olimpiadei Internaționale de Istorie care se va desfășura în iulie în SUA, fiind primul elev din România care participă la această competiție.

Evocări. Diplome

Activitatea a continuat cu marcarea momentului istoric petrecut în urmă cu 100 de ani, și anume, „încoronarea, solemnă și simbolică, la Alba Iulia, a regelui Ferdinand și a Reginei Maria, ca suverani ai României întregite, prin proiectarea câtorva dintre materiale despre monarhia din România”, realizate de prestigiosul istoric Adrian Cioroianu în cadrul seriei „Cinci minute de istorie”, apoi a filmului documentar istoric „Memorialul durerii: Regele Ferdinand I - Întregitorul de țară”, realizat de Lucia Hossu Longin,și apoi prin captivanta intervenție a directorului Institutului Bucovina, prof. dr. Marian Olaru, care a evocat momente legate de vizitele familiei regale în Bucovina în anii de după Marea Unire.

În acest context, directorul colegiului, prof. dr. Adrian Puiu, în numele colectivului de cadre didactice, a mulțumit atât profesorului Marian Olaru, cât și soției acestuia, profesoara Elena Olaru, cadre didactice vreme de peste 30 de ani la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, acordându-le câte o Diplomă de excelență și câte o carte purtând semnătura și autograful istoricului Adrian Cioroianu, în semn de recunoaștere și prețuire a întregii activități didactice și manageriale, prof. Marian Olaru fiind și director al colegiului în perioadele 1997-2001 și 2005-2012.

Premierea olimpicilor la istorie

Ultima parte a evenimentului a constat în acordarea de diplome și cărți de către directorul Adrian Puiu și inspectorul Daniel Hrenciuc elevilor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” care au obținut premii și mențiuni la olimpiada județeană de istorie din acest an școlar. 14 elevi ai Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” au primit recunoașterea publică a talentului, studiului aprofundat, tenacității și preocupării științifice prin participarea la această întâlnire între minți strălucite, olimpiada școlară: Premiul I a fost obținut de Bianca Pătrăucean din clasa a X-a E, coordonată de prof. Ana-Gabriela Pogorevici; Premiul al II-lea a fost obținut de Bianca Gheorghiu din clasa a IX-a F, Antonia Moldovan din clasa a X-a G și Cosmin Țugui, clasa a XII-a E; Premiul al III-lea a fost obținut de către elevele Iulia Prelipcean din clasa a IX-a E și Anet-Cristina Halip din clasa a XI-a E; Mențiune au obținut de Ioana Moroșan și Eliza Teleagă din clasa a X-a E, Ioan Onesemniuc din clasa a X-a C, Andreea Luța din clasa a XII-a G, Andreea Puha și Alexandra Coroamă din clasa a XII-a F și Andreea Mariuțac din clasa a XII-a E. Cei 13 liceeni s-au pregătit și au participat la olimpiadă sub îndrumarea profesorilor de istorie Ana-Gabriela Pogorevici, Nicoleta Mitrofan și Adrian Puiu. Se remarcă, de asemenea, Premiul I obținut, sub îndrumarea prof. Nicoleta Mitrofan, de elevul Albert Puiu, clasa a VI-a, la Concursul școlar județean de istorie „Clio”. La faza națională a olimpiadei de istorie, Bianca Pătrăucean s-a clasat pe locul al V-lea și a obținut Mențiune.

Implicare

Profesorii de istorie din cadrul cercului Rădăuți au desfășurat, în continuarea activității, activități metodico-didactice specifice disciplinei și contextului evenimentului marcat. „Suntem, astfel, onorați că am avut posibilitatea de a cunoaște și a discuta cu ambasadorii proiectului, iar orașul nostru a devenit unul dintre punctele care au marcat harta istorică a caravanei Centenarul Încoronării”, a spus prof. dr. Adrian Puiu.

Un rol important în organizarea evenimentului l-au avut membrii catedrei de istorie de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, profesorii Nicoleta Mitrofan, Ana Gabriela Pogorevici și Adrian Puiu, alături de generozitatea consilierului local și membru în consiliul de administrație al colegiului, Constantin Luchian, administrator al firmei Atlantis Gold, de implicarea Asociației de Părinți din cadrul colegiului și a Librăriei Alexandria, care a oferit, cu titlu de sponsorizare, cărțile pentru premierea elevilor.

Directorul colegiului, prof. dr. Adrian Puiu, a mai completat că vor urma și alte momente culturale, artistice, de evocare și omagiere a personalităților trecutului, de premiere și recompensare a foștilor și actualilor profesori și elevi, activități pe care colegiul le va organiza cu prilejul aniversării celor 150 de ani de existență, „Eudoxiu Hurmuzachi – 150”.