Suceava mai curată

Peste 100 de persoane, printre care și foarte mulți copii, au adunat sâmbătă zeci de tone de gunoaie aruncate la voia întâmplării de oameni certați cu bunul simț. Oamenii s-au adunat la chemarea activistului Andrei Bacoș, care a organizat campania de ecologizare “Lăsați pământul să respire”. A fost a doua ediție și, chiar dacă au fost mai puțini participanți ca anul trecut, Andrei Bacoș a ținut să le mulțumească tuturor celor care au răspuns apelului său: ”Am fost fericit că mai sunt oameni care iubesc natura și au ales ca în timpul lor liber să ecologizeze o zonă din natură. Natura este tot ceea ce avem în comun, de aceea trebuie respectată de fiecare în parte. Am avut și o mare dezamăgire, când am găsit o nouă groapă de gunoi aflată lângă podul Unirii. Împreună cu voluntarii am ecologizat acea zonă și sperăm ca autoritățile să fie mai vigilente.

Doresc să aduc mulțumiri voluntarilor și celor care ne-au ajutat în acest demers. Mulțumesc Industrial, Urban, Pepenero și Padrino pentru pizza oferită copiilor care au muncit cu spor, mulțumesc EuroLuc pentru dulciurile oferite copiilor, mulțumesc Monitorul de Suceava și NewsBucovina pentru mediatizare, mulțumesc Gărzii de Mediu Suceava, firmelor Diasil și Ritmic pentru implicare. Mulțumesc elevilor și profesorilor implicați și domnului director de la Dacia pentru participare și mulțumesc ISU Suceava pentru monitorizarea acțiunii”, a arătat Andrei Bacoș. Activistul de mediu a anunțat că va continua aceste acțiuni ori de câte ori va fi nevoie, dar a făcut un apel și către suceveni, pe care îi roagă insistent să păstreze natura curată, despre care spune că este ”cea mai frumoasă moștenire pe care o putem lăsa urmașilor noștri”.