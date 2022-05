Prin pădurea de cuvinte

Bucătăria (ca memorie a copilăriei sărace, ca un - mereu uitat, de fiecare dintre noi... exercițiu esențial al devenirii). ”Toute cuisine révèle un corps en même temps qu'un style, sinon un monde : lorsque enfant, il m'a fallu comprendre ce qu'étaient la pauvreté et les ”fins de mois”, pauvres, de mes parents, ce sont les oeufs ou les pommes de terre qui me l'ont signifié.” (Michel Onfray, ”Le Ventre des philosophes. Critique de la raison diététique” (1989)

”Miștocăreală”.(Cea eternă... multi-seculară... purtată peste Canalul Mânecii). Un francez, întrebat ce crede despre bucătăria engleză, răspunde sec: dacă e rece, e o supă! Dacă e caldă, e o bere englezească... 1-0 zero pentru Franța, aș zice... Dar au și britanicii replici...

Sâc!Amanta mea crede că sunt cu nevasta, nevasta că aș fi cu amanta. Dar eu sunt la mămica, să mănânc sarmale!

Tablă.– Duminica viitoare – zice Bulă – îmi sărbătoresc nunta de tablă! – Nunta de tablă!? Ce-o mai fi și asta, că n-am mai auzit până acum? – Apăiii... se împlinesc 10 de ani de când mănânc numai conserve...

Curtoazie.Talleyrand stătea într-o zi între doamna De Stael şi doamna De Récamier, galant cu amândouă, totuşi cu o nuanţă destul de pronunţată pentru cea de-a doua. – În sfârşit – spuse dna De Stael, oarecum dezamăgită – dacă am cădea amândouă în apă, pe care ai salva-o mai întâi? – O, doamnă baroană – răspunse Talleyrand – sunt sigur că înotaţi ca un înger.

Capot.Filosoful francez Fontenelle (1657-1757), nepotul lui Corneille, se duce într-o zi dis-de-dimineață în vizită la o doamnă cu care era prieten. Doamna îl primește în capot și se scuză: – Vedeți, domnule Fontenelle, mă scol pentru dvs.! – Da, doamnă, dar vă culcați pentru altul! – mormăi supărat filosoful.

Peștișor(de aur). Un poliţist este la pescuit. Pescuieşte, el, vestitul peştişor de aur, dar fiind prea mic, îl aruncă înapoi în apă. La care, peştişorul răspunde: – Mi-ai salvat viaţa! Te rog, poţi să-ţi doreşti trei lucruri de la mine! Poliţistul cugetă ce cugetă şi zice: – Permisul, buletinul şi talonul.

Transnistria.După o beție cruntă, un soldat rus cantonat în zonă (incinta cetății noastre de la Tighina este și azi unitate militară!) îl sună, îngrijorat, pe camaradul lui de chef: - Vasea, noi aseară am băut bere? – Băut! – Dar votcă am băut!? – Băut, multă! – Dar am băut, oare, și coniac? – Băut! Că fac, moldovenii ăștia, un coniac excelent! – Dar combustibil pentru rachete am băut, la urmă !? – Cum să nu, băut… că e tot pe bază de alcool.. - Vai de mine și de mine! Dar tu ai fost azi la WC, Vasea!? - Nu! – Atunci, Vasea… te rog frumos, frate, să nu te duci! Că eu te sun, acum, din Tokyo!

S.O.S.Un Airbus 380 traversează Atlanticul. Zboară în mod constant cu 800 km/h la 10.000 de metri, când brusc îl ajunge un Eurofighter care zbura cu Mach 2. Pilotul avionului de luptă încetinește, zboară alături de Airbus și salută pilotul avionului de pasageri prin radio: „Airbus, zbor plictisitor, nu-i așa? Ia priveşte aici!” El își rotește jetul pe spate, accelerează, trece de bariera sunetului, se ridică rapid la o înălțime amețitoare, doar pentru a coborî aproape de nivelul mării printr-o manevră uluitoare. Se întoarce lângă Airbus și întreabă: „Ei bine, cum ți s-a părut?” Pilotul din Airbus răspunde: „Foarte impresionant, dar acum uită-te aici!” Pilotul cu jet-ul urmărește Airbusul, dar nu se întâmplă nimic. Continuă să zboare cu încăpățânare în linie dreaptă, cu aceeași viteză. După cinci minute, pilotul din Airbus îl întreabă: „Ei bine, ce spui acum?” Pilotul de pe Eurofighter, confuz, cere lămuriri: „Ce ai făcut?” Celălalt râde și spune: „m-am ridicat, mi-am întins picioarele, m-am dus în spatele avionului la baie, am luat o ceașcă de cafea și o prăjitură de ciocolată cu scorțișoară și m-am înțeles cu stewardesa să ne vedem pentru următoarele 3 nopți la un hotel de 5 stele, care este plătit de angajatorul meu.” Morala: Când eşti tânăr, viteza și adrenalina par a fi totul. Dar, pe măsură ce îmbătrâneşti și ajungi mai înțelept, confortul și pacea sunt de neprețuit. În America acest principiu mai este denumit ”S.O.S.”: ”Slower, Older, Smarter” (mai încet, mai bătrân, mai isteț).

Rugăciuni (ascultate). O tipă avea o papagaliţă care striga într-una: - Sunt curvă, sunt curvă. Într-o zi, vine popa cu Ajunul şi aude papagaliţa. Indignat îi cere tipei papagaliţa pentru două săptămâni, spunându-i că el are doi papagali evlavioşi care spun numai rugăciuni şi poate o învăţa şi pe ea lucruri sfinte. Tipa acceptă. Zis şi făcut: ia popa papagaliţa, o duce acasă la el şi o pune în colivie cu papagalii lui. Papagaliţa începe să strige: - Sunt curvă, sunt curvă! La care unul dintre papagali îi spune celuilalt: - Vezi, bă, animalule, că nu ne-am rugat degeaba!

Totuna (?).Dacă trebuie să alegi între două rele ‐ alege‐o pe cea pe care nu ai mai încercat‐o până atunci.

Constatare(masculină). Cu cât mai urâtă este femeia, cu atât mai rar o doare capul!

Prefaceri.Trăim, fericiți, în epoca marilor prefaceri: Eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface.

Pronosticuri.Gânduri pentru anul 2022: Optimistul: - Vom ajunge cu toţii să cerşim! Pesimistul: - De la cine?!

Vaci.Când te urci pe cântar - după Sărbă(u)tări - înțelegi în final că vaca de pe ciocolata Milka e avertizare, nu reclamă.

Pedeapsă.La tribunal, judecătorul către inculpat: – Inculpat, eşti condamnat la trei ani de închisoare. Ai spart barul din cartier și ai furat toată băutura. Vrei să mai adaugi ceva ? – Nu, domnule judecător, eu aş vrea să mai scad!

Ceai.Un englez de familie bună este întrebat care e diferenţa dintre Anglia, Irlanda şi Scoţia. El răspunde cu următorul exemplu: – Dacă o persoană în Anglia este invitată la ceai şi cere mai mult zahăr, va primi de la stăpâna casei o bucăţică foarte mică. În Irlanda, stăpâna casei îi va întinde zaharniţa şi o va ruga să servească. Dacă în Scoţia ar fi formulată o astfel de dorinţă, stăpâna casei îi va spune încetişor: „Nu aţi amestecat destul ceaiul…”