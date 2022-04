De neacceptat

Incident cu repetiție pentru un sucevean care locuiește pe strada Cernăuți. În decurs de două nopți, acesta a suferit o pagubă importantă după ce doi câini vagabonzi au pătruns în grădina sa și i-au decimat efectivul de raţe. Ionuț Balan a detaliat pentru Monitorul de Suceava cum s-a întâmplat totul. ”În noaptea 26-27 martie 2022, în jurul orei 2:30, am fost trezit de câinele meu, aflat în grădină. M-am dus să verific ce se întâmplă. La o mică distanță de ușa de intrare am văzut doi câini, care au fugit imediat. La o verificare rapidă a curții și grădinii, am descoperit 14 cadavre de rațe mute, alte 18 fiind ascunse prin diferite colțuri. Până dimineață am verificat starea celor 18 rațe vii, fiind obligat să tai 13 (rațe care aveau plăgi)”, a arătat Ionuț Balan.

Bărbatul spune că a doua zi de dimineață a mers la Poliția Locală Suceava pentru a reclama incidental. Un polițist local s-a deplasat la fața locului, l-a anunțat pe proprietarul rațelor că nu este competența Poliției Locale și l-a îndrumat spre Poliția Municipiului Suceava. În grădina de pe strada Cernăuți a ajuns și un reprezentant al Poliției Municipiului Suceava, care a primit plângerea. Urmările? La fix o săptămână, în dimineața zilei de duminică, 3 aprilie, cele cinci rațe rămase, o gâscă și o găină au fost ucise probabil aceiași doi câini vagabonzi. ”Și așa am ajuns, un plătitor de impozite, să rămân fără 32 de rațe, o gâscă și o găină. Motivul? Poate le-am dat mâncare prea bună și trebuia să hrănesc și niște câini”, a făcut haz de necaz Ionuț Balan.

Trecând peste asta, suceveanul este extrem de nemulțumit că Poliția Locală nu patrulează prin zonă și că, deşi a reclamat incidentul, câinii vagabonzi nu au fost ridicați pentru a fi duși în adăpostul Primăriei din lunca râului Suceava. Paguba se ridică la circa 2.000 de lei, iar suceveanul spune că se va îndrepta împotriva celor care nu au luat măsuri în timp util pentru a nu se ajunge la incidentele din cele două nopți.