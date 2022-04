Am reuşit să văd absolut toate meciurile de fotbal din Liga l disputate până acum în condiţii de play-off şi play-out. Din ceea ce s-a arătat până acum, îmi este cât se poate de clar că titlul nu poate merge decât la Cluj. Nu ştiu exact care e continuarea: câte din celelalte două de pe podium merg în Europa League ori în Conference League, unde merge câştigătoarea Cupei României, cu cine urmează să se bată câştigătoarea primului loc din play-out pentru un ultim loc de cupe europene, bănuiesc că e vorba de Conference League. Nu m-am străduit nici eu foarte tare să descâlcesc tot hăţişul ăsta de combinaţii, dar zău că nici nu are rost, fiindcă în mod absolut firesc, iar nu vom avea echipa în Champions' League, iar retrogradările succesive ale campioanei până la ultimul nivel european e deja în firea lucrurilor... sau nu vămai amintiţi apariţiile penibile în grupă şi finalmente eliminarea ditamai campioanei ţării din competiţia de mâna a treia europeană în ediţia precedentă? Ce nu pot pricepe nici sub ameninţare cu glonţul este cum se poate crea un asemenea decalaj între o echipă-catastrofăla nivel continental (CFR Cluj) şi celelalte participante la campionatul ăsta care oricum este parodie, nu competiţie. Cum tot de neînţeles este prăbuşirea vizibilă a Botoşaniului, care în urmă cu vreo 3 luni ne încântă prin joc şi prin rezultate. Acum, în meciul de pe Giuleşti, echipa botoşăneanăa fost nu de nerecunoscut, ci pur şi simplu absentă de pe gazon. Jucătorii păreau desprinşi complet de ideea că se aflăla serviciu (or fi uitat că fotbalul e meseria lor, conform cărţii de muncă!?), iar jocul frumos şi spectaculos a lăsat locul unui haos deplin. Între altele, chiar nu mi-a sunat bine declaraţia de dinainte meciului a lui Roman, nostalgic după minunatele clipe trăite de el pe vremea când era rapidist! Iar în teren chiar aşa părea: un fost rapidist! Sunt multe chestii perfect anapoda, dar am renunţat de mult să mă mai consum: ştiu că după fiecare meci virusat de la noi, găsesc antidotul pe oricare canal de sport, ceea ce mă vindecăinstantaneu.