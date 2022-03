Alegeri

La toate cele 132 de asociații de proprietari din municipiul Suceava urmează să aibă loc alegeri în perioada următoare. Conform Legii 196/2018, acestea trebuie făcute în primul trimestru al fiecărui an.

„Întrucât începând cu data de 9 martie 2022 restricțiile impuse de evoluția pandemiei au fost ridicate, am dispus reluarea adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari. De regulă, adunările generale ordinare se desfășoară în primul trimestru al fiecărui an, dar având în vedere că restricțiile au fost eliminate la începutul lunii martie, acestea se vor putea desfășura și ulterior datei de 31 martie 2022. Am luat această decizie pentru ca la toate cele 132 de asociații de proprietari să fie o conducere legitimă”, a declarat viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi.

În municipiul Suceava sunt 132 de asociații de proprietari, dintre acestea, opt au în componență peste 1000 de apartamente, cea mai mare, 23+27, din Obcini, având 2105 apartamente.

În cadrul adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari se prezintă veniturile și cheltuielile, se stabilește numărul posturilor și funcțiilor salarizate, se aprobă salariile, se decide dacă vine o nouă conducere sau rămâne aceeași, dar se discută și despre ce e de făcut pentru cei care locuiesc acolo. De asemenea, se votează și membrii comitetului executiv, care trebuie să fie maximum 5, dar într-un număr impar.

„Voi participa la cât mai multe astfel de întâlniri pentru a putea prelua și găsi soluții la doleanțele sucevenilor. De asemenea, fac apel către toți sucevenii să participe la întrunirile organizate și să se implice în activitatea ce ține de asociațiile de proprietari, doar așa pot aduce schimbările pe care și le doresc”, a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi.

Pentru convocarea adunărilor generale, actualele conduceri ale asociațiilor de proprietari trebuie să meargă din ușă în ușă, să semneze fiecare cetățean de luare la cunoștință.

Asta deoarece, pentru a fi statutară, prima adunare generală se face cu 50% din membri, iar în cazul în care nu se întrunește acest cvorum, următoarea adunare se face cu 50% plus 1 dintre cei prezenți.

În perioada următoare, la toate avizierele scărilor de bloc vor apărea informări cu privire la alegerile care vor avea loc, astfel încât sucevenii să fie conștienți de drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care le au cei din conducerea asociațiilor de proprietari.

Până în acest moment, 34 de asociații și-au programat adunarea generală.