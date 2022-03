Proiect

Patrimoniul cultural imaterial UNESCO a fost promovat de mai mulți elevi și profesori de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. În perioada 06.03 – 11.03.2022, 4 elevi și 3 profesori din Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au participat la cea de a doua mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ KA229 intitulat „Unique National and European Symbols of our Culture and Originality” (UNESCO), în Istanbul, Turcia, organizată deCemberlitas Anadolu Lisesi.

Activitățile au avut ca temă centrală „Intangible UNESCO elements in need of urgent safeguarding” și s-au concentrat pe aprofundarea informațiilor legate de patrimoniul cultural imaterial (intangibil) care este un factor important în menţinerea diversităţii culturale, concentrându-se pe tradițiile pe care fiecare popor le păstrează în viață.

Coordonatoarea de proiect, prof. Sfichi Florentina Elena, ne-a spus că aales acest subiect pentru activitatea de învățare din Turcia pentru a încuraja respectul reciproc pentru altă cultură, pentru alt mod de viaţă. „Turcia este o țară în care s-au păstrat majoritatea elementelor de patrimoniu, fiind ulterior transformate în obiective turistice.Aflând despre Patrimoniul Mondial în pericol, tinerii, care sunt cei mai predispuși la acțiuni de vandalizare împotriva obiectivelor de patrimoniu, din diverse motive: presiune de grup, plăcere, entuziasm, adrenalină, curiozitate, răzbunare, nevoie de recunoaștere sau afirmare artistică, au devenit conștienți de importanța păstrării naturii și a obiectivelor culturale, dezvoltând o atitudine pozitivă față de patrimoniul cultural european”, a explicat prof. Sfichi Florentina Elena.

Elevii din cele 6 țări partenere au prezentat și ilustrat elemente reprezentative ale patrimoniului intangibil: România - tradiția mărțișorului, ca obiect simbolic folosit pentru a sărbători venirea primăverii; Italia – teatrul de păpuși sicilian; Spania – limbajul fluierat folosit în La Gomera; Croația – cântecul a capella Klapa; Grecia – Rebetiko, expresie muzicală și culturală direct legată de cântec și dans; Turcia – ritualuri și ceremonii folosite pentru a sărbători primăvara, precum și limbajul fluierat.

De asemenea, elevii au participat și la o serie de vizite culturale educaționale în zonele istorice din Istanbul care dețin monumente unice ale civilizațiilor bizantină și otomană: palatul Topkapî, moscheea albastră, moscheile Hagia Irene și Hagia Sofia, hipodromul Constantinopolului.

„Curiozitatea și distracția în timpul activităților (postarea de fotografii pe rețelele sociale: #erasmusplusunesco), conceperea celei de a doua secțiuni a jocului online Google au crescut calitatea și cantitatea procesului de învățare. Participând la toate activitățile, intrând în contact cu diferite culturi, elevii au devenit receptivi la moștenirea europeană, au devenit mai sensibili la sensul culturii europene, mai conștienți din punct de vedere cultural și dispuși să protejeze în mod conștient patrimoniul european. Participarea la lecții folosind webquest-uri, participarea la workshopuri inedite: ilustrarea artei turcești a marmorării și exersarea limbajului fluierat, folosirea instrumentelor Microsoft și web 2.0 și a jocului Google într-un mod intercultural au stimulat succesul școlar al elevilor, au îmbunătățit nivelul de limba engleză și vocabularul specific legat de moștenirea naturală și culturală”, a concluzionat coordonatoarea proiectului, prof. Sfichi Florentina Elena.