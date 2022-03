Recunoștință

„Vă mulțumesc pentru ajutor! Ne vom aminti mereu de asta” este mesajul pe care l-au scris în limba română doi ucraineni din Cernăuți pentru românii care merg cu ajutor umanitar de cealaltă parte a frontierei. La sfârșitul săptămânii trecute, cu un astfel de transport, care a alimentat depozitele unui spital, ale unui centru local pentru persoane cu dizabilități locomotorii și pentru Kiev, au plecat de la Siret la Cernăuți doi veterani ai campaniilor umanitare, universitarul Bogdan Oprea, de la Universitatea din București și voluntar paramedic SMURD, aflat de două săptămâni la frontiera de la Siret, și Luca Ciubotaru, fondator al Asociației „Rădăuțiul Civic”.

La întoarcere, Bogdan Oprea a scris, pe pagina sa de Facebook, că a fost impresionat că la centrul local pentru persoane cu dizabilități locomotorii „persoanele cu nevoi speciale, adulți și copii, dormeau efectiv pe jos și cu toții într-o singură încăpere, iar masa lor de prânz era o supă la plic făcută la câteva fierbătoare de apă”. „Am simțit un mare gol în mine când am văzut castroanele cu supă și am simțit că nu am adus suficiente ajutoare, ceruseră în special pamperși de copii și adulți și asta le-am dus... Voi păstra legătura cu tânărul care coordonează centrul și l-am asigurat că, în România, suntem pregătiți să-i ajutăm cu orice au nevoie”, a scris Bogdan Oprea.

Saci cu nisip la geamuri pentru a opri gloanțele

El a descris și atmosfera din Cernăuți, unde deși viața „pare să meargă înainte normal”, sirenele care vestesc intrarea bombardierelor în spațiul aerian al Ucrainei se aud destul de frecvent. „Ultima alertă a fost azi-dimineață, când, timp de trei ore, pericolul a fost la nivel maxim. De data aceasta, bombardierele au lovit Lviv-ul și au cruțat Cernăuțiul. Unele drumuri sunt blocate cu baricade pentru a împiedica accesul trupelor inamice, iar câteva clădiri și-au acoperit geamurile cu saci de nisip ca să oprească trecerea gloanțelor. Orașul este împânzit de afișe de promovare a Armatei Ucrainei și de încurajare a celor care luptă pe front. Pe câteva panouri publicitare sunt scrise înjurături la adresa invadatorilor ruși; din decență, nu voi trece traducerea lor aici, dar imaginați-vă o înjurătură fără perdea. Am lăsat, însă, orice urmă de jenă și m-am fotografiat lângă un astfel de panou deoarece îl consider un act de curaj pur, curaj pe care ucrainenii îl demonstrează din plin în aceste săptămâni”, a relatat Bogdan Oprea, care a mai spus că „tulburător” a fost și momentul în care a primit fotografiile cu mesaje de la un medic și de la un militar la care au ajuns ajutoarele transportate în ziua precedentă.

La rândul său, Luca Ciubotaru a arătat că în cursul zilei de vineri au fost primite donații din Belfast, Irlanda de Nord, din partea Belfast Intercultural Romanian Community, și o parte dintre acestea au fost trimise deja către localitatea Zastawna, de unde au venit 3 autoutilitare pentru încărcare. De asemenea, încă un transport de medicamente și alte donații a ajuns sâmbătă la Khmelnitsky.

Luca Ciubotaru a precizatcă pe platforma siret.help sunt disponibile informațiile tuturor instituțiilor și asociațiilor prezente în punctul de trecere a frontierei de la Siret, precum și o organizare a lor, în funcție de nevoi. De asemenea, pentru persoanele care doresc să ofere transport pentru refugiați a fost stabilită o nouă procedură. Astfel, transportul se face numai cu anunțarea șoferului în prealabil la comandamentul din vamă; înscrierea se face în formularul disponibil aici: https://bit.ly/formulartransport. Odată înscris, șoferul este sunat pentru confirmare, apoi primește un tabel în care trebuie notate informațiile pasagerilor transportați; lista se înregistrează la comandament și șoferul primește copie, abia apoi transportul se poate desfășura.