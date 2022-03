Este inutil să încercăm să găsim măcar vagi urme de fotbal în ceea ce fac amorţiţii impropriu numiţi "fotbalişti profesionişti". Indiferent că îmbracă tricoul ăleia de o să ajungă a nu ştiu câta oară la rând campioană, numai pentru a avea din nou prilejul de a se face de rahat în toate cupele europene cu putinţă (că doar ştiţi: ratează barajul în Champions', apoi pierd la o găină bleagă barajul pentru Europa, iar la urmă, şi cu ceva baftă, se pot trezi în vreo grupă de Conference, ca să ia mardealăde la albanezi, finlandezi şi gibraltarezi... sau cum le-o zice!) ori îşi pun chiloţii second-hand de la Clinceni ori Dinamo, împiedicaţii patriei fac tot ce e cu putinţă pentru a ne scârbi definitiv de fotbal... mă rog, nu de cel adevărat, ci de parodia mioriticăpe care nici în glumă n-o poţi numi tot fotbal. Dacă e să fac o analiză concretă, pe baza a ceea ce am văzut în cele 30 de etape "normale", aş începe prin a spune că titlul e ca şi adjudecat de CFR Cluj, nu fiindcă ar fi mai brează decât altele vreo 3-4, ci fiindcă alealalte cred asta! Iar în momentul când intri pe teren convins că ălălalt e mai bun, intri cam degeaba. În plus, faptul că patronii nu mai cumpărănici măcar rebutaţii ăia de prin Portugalia nu poate duce decât la repetarea clasamentului an de an, până or ieşi cu toţii la pensie. Din cele 6 lipseşte FC Botoşani, plecarea acesteia din rândul "elitei" fiind greu explicabilă. Speranţa că ar putea merge în Conference League de pe locul 1 din play-out e însă una reală şi nu trebuie neglijată. Cum n-ar trebui neglijată nici ipoteticaretrogradare a lui Dinamo. Aş sugera chiar atenţie sporită la parcursul acesteia, întrucât amânarea introducerii VAR (ţineţi minte cum se băteau cu pumnii în piept nesimţiţii de la FRF şi LPF că în play-alea vom avea VAR!?) poate conduce la multe şi dese "erori de interpretare" a fazelor neclare, desigur în favoarea cui are nevoie.