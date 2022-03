Războiul din țara vecină izbucnit acum două săptămâni are efecte directe și asupra sucevenilor. În afara valului mare de refugiați care a intrat deja în țară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret și care continuă să vină, o serie de produse s-au scumpit extrem de mult, iar prețurile se modifică practic de la o zi la alta. Poate cele mai evidente scumpiri sunt cele care vizează combustibilul. Dacă înainte de război prețul unui litru de motorină era sub cel al benzinei, acum lucrurile s-au inversat. Și nu doar că asistăm la această schimbare, ci și vedem cum motorina se vinde tot mai scump. Doar în cursul acestei luni, în 10 zile, prețul pentru un litru de motorină a crescut cu aproximativ 1 leu. Așa se face că în cursul zilei de miercuri motorina se vindea la benzinăriile din municipiul Suceava cu o medie de 7,61 de lei/litru. Prețul variază de la o benzinărie la alta și poate fi mai mic sau mai mare față de media de mai sus. Benzina cu cifra octanică de 95 se vindea la Petrom, ieșirea spre Ițcani, cu 7,52 de lei/litru. În ceea ce privește sortimentele de lux ale motorinei și benzinei, prețurile erau aproape peste tot de peste 8 lei/litru. Și în ceea ce privește buteliile de aragaz asistăm la o creștere rapidă a tarifelor. O butelie albastră care sâmbătă, 5 martie, se vindea la Petrom cu 102 lei, acum a ajuns să coste 110 lei, o scumpire cu aproape 10% într-un timp extrem de scurt. Inițial, se dorea ca o astfel de butelie să se vândă cu 120 de lei de la 1 aprilie, dar se pare că acest tarif se va înregistra mult mai devreme.

Prețul aurului a crescut cu 50 de lei, ceea ce înseamnă 20%

În fața acestor scumpiri, care anunță creșteri și pentru alte produse, inclusiv cele de larg consum și alimentare, apar și alte efecte. Prețul aurului, de exemplu, a crescut după invazia Ucrainei de către Rusia la 300 de lei/gram. Este vorba de aurul de 14 karate, care până acum două săptămâni se vindea cu 250 de lei. Este o creștere de 50 de lei, ceea ce înseamnă 20% când vine vorba de procente. Și valutele au devenit tot mai scumpe, semn că oamenii schimbă leii pentru a avea o oarecare siguranță pentru ziua de mâine. Cea mai mare creștere este în ceea ce privește dolarul și lira sterlină. Mai exact, un dolar se cumpăra la casele de schimb valutar din zona centrală a municipiului Suceava cu 4,58 lei și se vindea cu 4,70 lei. O liră sterlină era cotată la 5,9 lei în caz de cumpărare, respectiv 6 lei la vânzare. Și moneda euro, care înainte de război nu se tranzacționa cu prețuri peste 5 lei, a depășit acest prag. Acum, un euro se cumpără cu 5,01 lei și se vinde cu 5,05 lei, dar lichiditățile din piață sunt destul de reduse. Unde se va opri toată această nebunie nimeni nu poate preconiza și mai ales când se va opri totul.

Teama extinderii războiului din Ucraina îi împinge pe părinți să le facă pașapoarte copiilor

Teama extinderii conflictului militar care se derulează deja de două săptămâni în Ucraina îi face pe suceveni să își ia măsuri de precauție. Părinții le fac copiilor pașapoarte, cu care să poată pleca din România cât mai rapid în caz de necesitate. Așa se face că zilnic sunt procesate circa 550 de cereri de către angajații Serviciului Pașapoarte Suceava, în 60% din cazuri fiind vorba de minori. Miercuri dimineață am întâlnit în fața sediului Serviciului Pașapoarte Suceava familia Grădinaru. Sunt din Suceava și au venit cu băiețelul, Ianis-Nicolae, în vârstă de 8 ani. Și-au făcut programare și așteptau să depună documentele și să-i fie preluată imaginea celui mic pentru eliberarea pașaportului.

”În caz de vreo invazie a României să fim pregătiți să plecăm, să luăm copilul și să plecăm. O să mergem unde am mai fost, adică în Spania. Bănui că toți cei veniți au același motiv: îngrijorarea și teama. În caz de ceva să putem pleca, noi adulții putem ieși doar cu buletinul, dar pentru copii e mai complicat. Dacă am fi în altă zonă a țării am fi poate mai liniștiți, dar fiind aici la graniță îngrijorarea este și mai mare, te gândești de două ori mai mult”, a mărturisit Florentina Grădinaru. A fost completată de soțul ei, Mihai Sorin Grădinaru, venit și el la sediul Serviciului Pașapoarte din Suceava: ”Îngrijorarea este și pentru mine una mare, în special pentru ei, pentru copii. Noi ca noi, dar pe copii trebuie să îi scoatem din țară la cea mai mică sesizare. Există și multă manipulare, dar în țara asta a noastră nu ai la ce să te aștepți mai mult”.

Ștefan Băcilă a venit la sediul Serviciului Pașapoarte Suceava deși nu avea programare pentru că, spune el, nu are această posibilitate și nici nu se pricepe cum să facă. Ne-a mărturisit și pentru ce are nevoie de pașaport. ”Vreau să îmi fac pașaport ca să plec din România, că nu se știe ce se poate întâmpla și aici. La ce conducători avem, te aștepți la orice. La Londra vreau să merg la muncă pentru ca să pot avea un trai mai bun, că în România își bat joc de noi”, a arătat Ștefan Băcilă.

Pentru a face față fluxului mare de persoane, conducerea Serviciului Pașapoarte Suceava a decis să lungească și programul de lucru. Mai exact, noul program este zilnic între orele 8.00-18.00, față de 8.30-16.30 cum era până acum câteva zile.

Panică generală la benzinării, după ce s-a vehiculat că prețurile la carburanți vor depăși 10 lei/litru

Mașinile au format sute de metri de cozi aseară la benzinăriile din Suceava, după ce oamenii au auzit că de la miezul nopții prețurile vor depăși 10 lei pentru un litru de carburant. La benzinăriile OMV și Rompetrol, de la ieșirea spre Fălticeni, mașinile se adunaseră pe distanțe de sute de metri, șoferii fiind nevoiți să stea peste o oră la coadă pentru a alimenta. Cei mai mulți doreau să facă plinul rezervorului, auzind un zvon că deja în vestul țării prețurile au sărit la pompă de 10 lei.

Am stat de vorbă cu câțiva dintre cei aflați la coadă, pentru a afla ce i-a determinat să se adune în număr mare la cozile de la benzinării. Mircea avea aproape o oră de când era la coadă și ne-a spus: ”Am auzit că de la noapte va ajunge la 10 lei prețul la motorină și benzină. E un zvon deocamdată, nu este altceva și încerc să fac plinul cu carburant. Zvonul ar porni de la faptul că totul ar fi plecat de la ruși, pentru că a crescut din cauza războiului prețul la barilul de petrol.”

Gabriel vrea să facă plinul, pentru că face taximetrie pe una dintre aplicațiile private: ”Eu am auzit că de mâine se face 10 lei și motorina și benzina, toate. Deja în țările din occident ar fi ajuns la doi euro și ceva litrul. Nu m-am gândit că o să ajungem iarăși ca în timpul lui Ceaușescu, când prindeam coada la benzină până la Severin aproape, stăteam câte două zile. O să ajungem să-l plângem pe Ceaușescu. La prețurile astea de mâine închid aplicația de taximetrie și stau acasă, la curse de 4-5 lei, stau în trafic câte o oră, nu se mai poate.”

Cristi stătea și el la coada formată și avea o explicație la ceea ce se întâmplă: ”Uitați cât e prețul la carburant acuma, aproape 8 lei la fiecare, s-au adunat câte 60 de bani doar în ultimele zile. Poate e și o panică, cu toată situația asta cu Ucraina, cu Rusia, pentru că în Belgia a sărit peste doi euro prețul și va veni cu siguranță și la noi. Cred că totul se datorează conflictului din Ucraina, urmările abătându-se și asupra noastră.”

Unii dintre cei care stăteau de ceva timp la coadă încercau să umple bidoane și butoaie suplimentare cu benzină, în speranța că le va ajunge o perioadă de timp. Am încercat să stăm de vorbă cu un reprezentant al stațiilor de benzină din oraș, care a vrut să-și păstreze anonimatul. Acesta ne-a transmis faptul că:” Ni s-a confirmat astăzi de la București că tot carburantul s-a scumpit la depozitele centrale, urmând ca în scurt timp prețurile să ajungă mărite și la pompă, însă nu știm deocamdată cât de mari vor fi aceste creșteri de preț.”

Încă miercuri seară, chiar înainte de ora 20,00, o parte din benzinării au crescut prețurile la carburanți. La Mol, spre exemplu, un litru de benzină se vindea cu 8,4 lei, în timp ce motorina avea prețul de 8,99 de lei.

Apartamentele din Suceava, la mare căutare în rândul ucrainenilor

Cererile pentru închirierea de apartamente cresc de la o zi la alta, dar disponibilitatea pe piața suceveană este destul de redusă. Cetățenii ucraineni care s-au refugiat din calea războiului din țara lor sunt cei care sună pentru a închiria o locuință, indiferent că este vorba de case sau apartamente. De altfel, la o căutare pe booking, apartamentele apar că ar fi disponibile, dar ulterior totul devine nul, semn că au fost deja închiriate. Reprezentanții agențiilor imobiliare din Suceava confirmă faptul că există o cerere substanțială din partea locuitorilor din țara vecină. ”Sunt solicitări, au sunat mai multe persoane, dar noi nu avem în ofertă apartamente sau case pentru închiriat. Problema este că ei doresc pe termene scurte, 1-2 luni, iar cei care au disponibile astfel de imobile își doresc pe cel puțin un an”, a arătat Luminița Hîncu, de la Agenția Prima. O altă agenție, aceeași problemă. ”Au fost cel puțin 7 solicitări în acest sens, dar, din păcate, nu le-am putut da curs pentru că nu avem spre închiriere imobile”, a menționat Izabela Ungureanu, de la Agenția Exclusiv. Sunt însă și alte puncte de vedere, iar Mariea Mihai, de la Agenția Imostar Suceava, spune că toate cererile au vizat un anumit tip de imobil, motiv pentru care totul a picat. ”Ni s-au cerut apartamente de lux, adică să aibă mobilă nouă, aparatură electrocasnică de ultimă generație. Unora le-am și prezentat ce avem în ofertă, fie în fotografii, fie direct la fața locului, dar ne-au refuzat. În concluzie, cei care ne-au căutat au fost extrem de pretențioși”, a precizat Mariea Mihai. Având în vedere că exodul din țara vecină continuă, este posibil ca numărul cererilor pentru închirierea de imobile să crească în perioada următoare, la fel cum este de așteptat ca și pretențiile să nu mai fie atât de ridicate.