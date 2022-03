Dramă

O cumplită tragedie s-a consumat în noaptea de marți spre miercuri la liniile pentru staționarea garniturilor de marfă din dreptul Gării Burdujeni.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani și o fată de 18 ani au fost voluntari, marți seară, pentru refugiații care se aflau în tranzit în gară. Tânărul este ucrainean, student la Iași, și a venit să-și ajute conaționalii, în timp ce fata era din Republica Moldova, fiind studentă la Suceava.

Nu avem informații ca ei să fi fost afiliați la vreo asociație umanitară sau religioasă, însă din relatări asigurau servicii de translatori. Cei doi au oferit sprijin pentru refugiații care au plecat la ultimul tren spre București, la 23.30.

Nu se știe de ce, dar au mai rămas în gară și după această oră.

Coșmar în noapte. S-au dus, din gară, peste linii, spre garniturile de marfă staționate

Undeva în jurul orei 3.00 din noapte, cei doi s-au îndepărtat de peron, spre liniile aflate spre zona pieței angro, unde erau staționate garnituri de marfă. Într-o zonă iluminată, cei doi au vrut după toate probabilitățile să-și facă un selfie pe un vagon de cereale.

Tânăra, din Republica Moldova, studentă la Suceava, ar fi urcat mai sus decât băiatul, în vârstă de 20 de ani. Sunt detalii greu de stabilit având în vedere ce a urmat.

Cert este că arcul electric a carbonizat trupul fetei de 18 ani.

Tânărul, care prezenta arsuri la nivelul feței, pe o mână și pe un picior, a venit pe picioarele lui în gară, unde a solicitat ajutor. Se întâmpla la ora 3.40 din noapte, când s-a înregistrat și apelul la 112.

Echipajele salvatorilor l-au găsit, între linii, în dreptul peronului gării, pe tânărul de 20 de ani. Rănitul era conștient și cooperant, dar prezenta arsuri la nivelul feței, pe o mână și pe un picior, precum și urme de intrare și ieșire a unui arc electric. Tânărul nu și-a mai adus aminte ulterior nimic din ce s-a întâmplat.

De asemenea, deasupra unui vagon de marfă, staționat pe linia 15, se afla o altă victimă, de sex feminin, aceasta fiind, din nefericire, carbonizată.

Ancheta a fost preluată de polițiștii de la Serviciul Județean Transporturi Suceava.

Studentă în anul I la relații internaționale

Tânăra găsită carbonizată pe un vagon de cale ferată, în dreptul peronului Gării Burdujeni, avea 18 ani și era studentă în primul an la secția Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Facultății de Istorie și Geografie din USV.

Ariadna, în vârstă de 18 ani, se angajase ca voluntar traducător pentru refugiații ucraineni care ajungeau în Gara Burdujeni. Vestea morții ei a fost primită cu mare tristețe de către colegi și profesori, care și-o amintesc ca o ființă cu o mare dragoste de viață.

O fire veselă și implicată în acțiuni de voluntariat. A vrut să ajute refugiații

Ioan Bacico, student și coleg al fetei, vorbește despre ea: ”Ariadna era o persoană foarte bună, a fost prima colegă cu care am făcut cunoștință în prima zi când am venit la Suceava și mi-a făcut o impresie foarte bună. Iar când am văzut că participă la voluntariat pentru a-i ajuta pe refugiaţi, am realizat că este Om cu literă mare. Nu știu cum s-a întâmplat, dar e o tragedie mare.”

Ea a fost remarcată în aceste câteva luni de școală petrecute la Suceava și de către profesorii care o apreciau pentru modul ei de a fi.

Sorin Ignătescu, lector universitar la Facultatea de Istorie și Geografie, creionează în câteva cuvinte ce a remarcat la ea în scurta perioadă cât a avut-o studentă: ”Mie personal mi-a făcut impresia unei persoane foarte vii, sociabile. Era mereu veselă, vorbea cu colegii, râdea, mi se pare o foarte mare tragedie ca un om care transmitea atâta viață și bună dispoziție să nu mai fie acum. Felul ei de a fi a făcut-o să facă voluntariat și până la urmă modul său de a fi a condus și la această tragedie, pentru că ea simțea mereu nevoia să facă altceva, să-și depășească limitele. Mie mi-a transmis o dragoste de viață și este foarte trist că tocmai un asemenea om a ajuns să se despartă de noi atât de devreme. Dacă ne gândim că era acolo din dorința de a-i ajuta pe alții și nu s-a putut ajuta pe ea, este cu atât mai tragic.”

Tânărul a fost transferat la Iași, stabil, pentru continuarea tratamentului

Tânărul electrocutat și el, în încercarea de a se urca pe unul dintre vagoane, are 20 de ani și este originar din Ucraina. El este student la o facultate din municipiul Iași și venise voluntar pentru a-și ajuta conaționalii refugiați. A fost preluat de la fața locului stabil hemodinamic şi respirator, având arsuri faciale grad 1, 2 și la nivelul palmei, unde exista marca traumatică corespunzătoare locului de intrare și ieșire a curentului electric. După primirea primului ajutor la fața locului, a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Medicii de gardă de aici au luat decizia transferării acestuia pentru continuarea tratamentului la Centrul de Arși din Iași.