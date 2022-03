Emoționant

34 de copii refugiați din Ucraina, de la bebeluși la minori de 13-14 ani, sunt cazați de marți la Biserica Penticostală Fântâna lui Iacov din Calafindești. Fugiți la propriu din calea războiului, având în vedere că provin din zone care s-au aflat în zona bombardamentelor, copiii sunt însoțiți de două femei. Una dintre ele este venită cu cinci copii și 15 nepoți.

Printre copii sunt și bebeluși, iar mobilizarea celor de la Calafindești este impresionantă. Copiii au parte de condiții chiar bune pentru situația în care se află. Au la dispoziție inclusiv jucării.

Copiii ar urma să ajungă în Polonia, în zilele următoare, unde vor să ajungă și părinții, pentru a munci.

Miercuri, 28 dintre ei urmau să fie preluați de un autocar pentru a fi duși în primă fază la Timișoara. Locul lor va fi luat mai mult ca sigur de alți copii refugiați.

Mobilizare pentru primirea refugiaților de toate cultele

Vasile Moloce, pastorul Bisericii penticostale din Calafindești, a declarat că cei din comunitatea religioasă primesc deja refugiați de când a început războiul:

„Suntem pregătiți, asta e misiunea noastră, suntem creștini până la urmă. În Calafindești au mai fost refugiați tot din cauza rușilor, știam ce avem de făcut. Suntem cu brațele deschise. Mai avem camere pregătite pentru ei”.

Adrian Frîncu, primarul comunei Calafindești, a vorbit și el despre mobilizarea întregii comunități:

„Am primit undeva la două-trei sute de refugiați de la începutul războiului aici la Calafindești. Au fost 70 numai ieri și azi, la biserica ortodoxă, la cea baptistă. O familie are zece persoane acasă, alta șapte, ei în general vin și pleacă, nu avem un număr fix. Mai așteptăm 50 de saltele, suntem pregătiți să mai primim”.

Copil de 13 ani: „Rău tare că tata nu a venit cu noi”

Taisa, una din femeile refugiate împreună cu copiii, speră că se termină războiul și într-o săptămână va fi acasă. Este și trebuie să fie optimistă, mai ales că bărbatul e plecat la război.

Reporterul Monitorului de Suceava a stat de vorbă și cu Mișa, în vârstă de 13 ani:

”Am plecat de acasă, stăteam pe pat, la televizor, se auzea zgomot, fum, a venit tata și ne-a zis că mergem la România”.

Copilul a mărturisit sincer că a dormit mai bine decât acasă.

„Rău tare că tata nu a venit cu noi”.

Mame disperate

Mamele disperate cu copii mici după ele sunt din păcate văzute în continuu și în Vama Siret.

Cristina a intrat în România alături de fetița ei, Nadia, în vârstă de 1 an și 4 luni.

”Pentru dânsa am plecat, că nu știu ce ne așteaptă mâine. Sperăm că se va termina războiul, că nu va mai dura mult. Am lăsat acasă bărbatul și pe tata. Sperăm să nu știe fetița ce înseamnă războiul, poate s-o termina și ne-om întoarce înapoi acasă”.

13 pompieri militari de la ISU Cluj sunt de miercuri dimineață în Vama Siret, pentru a ajuta și ei la gestionarea situației persoanelor care trec granița din Ucraina.