Pericol public

Polițiștii de la Secția Rurală Bălcăuți au fost angrenați într-o acțiune de urmărire, miercuri noapte, pe drumul județean de la Siret spre Bălcăuți. În jurul orei 23.40, echipajul a făcut semnal de oprire unui VW Passat, însă șoferul și-a continuat deplasarea, neoprind la semnale.

Fugarul a făcut un viraj la stânga, spre drumul comunal 35, în zona Gropeni-Bălcăuți, unde, imediat după intersecție, a pierdut controlul asupra direcției de mers. Mașina a ieșit în decor, în șanț.

Polițiștii au văzut cum șoferul coboară și fuge pe câmp. Polițiștii au început să-l someze cu folosirea armamentului, iar în scurt timp tânărul a fost prins și imobilizat.

În autoturismul ieșit în decor a mai fost găsit un tânăr ascuns pe bancheta din spate. S-a stabilit ulterior că este vorba de fratele celui de la volan.

Ambii au fost duși la sediul Secției Rurale Bălcăuți, unde au fost verificați și audiaţi.

S-a stabilit că la volan s-a aflat Vladimir Iaschiv, în vârstă de 20 de ani, care nu are permis de conducere. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost verificat cu etilotestul, rezultând concentrația de 0,37 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Așadar, alcoolemia s-a încadrat puțin sub limita de dosar penal.

În primă fază cel puțin s-a întocmit dosar penal, cu privire la săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.