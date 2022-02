Vindecări

Grupul de Comunicare Strategică a transmis că rata de infectare în județul Suceava a scăzut, joi, la 2,5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, de la 2,62 la mie, cât a fost în cursul zilei de miercuri. De miercuri și până joi, în județul Suceava au fost raportate încă 84 de cazuri noi de coronavirus. Numărul noilor îmbolnăviri a crescut ușor față de miercuri, când în județ au fost raportate 73 de cazuri de Covid-19.

În același interval, la nivel național au fost înregistrate 10.749 cazuri noi de persoane infectate cu Sars-Cov-2, cu 728 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.256 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În total, până pe 24 februarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.708.315 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 106.914 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 2.400.333 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până joi, la nivel naţional, 63.073 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 23-24 februarie (ora 10:00) au fost raportate de către INSP 115 decese (59 bărbați și 56 femei), dintre care 10 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui și municipiul București.

Creștere a numărului de bolnavi de coronavirus în județul Suceava

Pe de altă parte, Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de joi, la nivelul județului erau 503 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, în creștere față de miercuri, când numărul acestora a fost de 481.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 în spitalele din județul Suceava este de 147, din care 7 copii, iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19, internate, este de 28.

Conform distribuției cazurilor de Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități sucevene, 27 nu au bolnavi de coronavirus, 25 are un caz în evoluție, 44 au sub cinci cazuri în evoluție, nouă au sub zece cazuri în evoluție,iaralte nouă au peste zece cazuri în evoluție.

La nivelul județului, de miercuri și până joi au fost internate 13persoane suspecte de infecție cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate29 persoane cu această afecțiune. În aceeași perioadă au decedat șase persoane, din Satu Mare, Bălcăuți, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta și Suceava, ca urmare a infecției cu Covid-19.