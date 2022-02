Vineri, 25 Februarie 2022 (10:04:16)

Femeile și copiii au devenit majoritari printre persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. Începând de la miezul nopții de joi, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu mai pot părăsi Ucraina. Pot pleca, însă, fără probleme cei care au (și) altă cetățenie, astfel că, de la primele ore ale zilei de vineri, prin punctul de frontieră de la Siret au trecut tot mai puțini bărbați, de regulă turiști sau din cupluri mixte, care au și cetățenia țării de adopție.

Printre aceștia, vineri dimineață s-au numărat o familie de ucraineni care trăiește în Germania, care a spus că merge „acasă, în Germania”, și un cuplu care venea din Kiev – Irina, ucraineancă și Rhys, din Țara Galilor, care au trecut frontiera în România pe jos.

„Am trecut, a fost ok, dar dacă am fi fost cu o mașină ar fi fost o nebunie, un coșmar. Cu mașina probabil am fi așteptat zile întregi. Cozile sunt o nebunie. Pe jos au fost puțini oameni și a fost ușor să trecem. Nu au fost prea mulți oameni care trec pe jos, comparativ cu cei cu mașinile”, a spus Rhys. Irina a subliniat că ucrainenii au închis granițele pentru bărbați cu vârste de la 18 la 60 de ani și că „nu e nici o șansă pentru ei să treacă”.

„Situația e rea. Nu vreau să induc panică dar e rea, în Kiev, în special. Când vezi filmele și fotografiile de pe Instagram ... am foarte mulți prieteni acolo și e foarte, foarte rău... Ar trebui să se oprească”, a spus Irina. Ei au plecat din Kiev în urmă cu 10 zile, cu două zile înainte să înceapă războiul. „ Acum este imposibil să pleci. Sunt atât de mulți oameni care sunt blocați acolo...”, a povestit Irina.

Ei au stat 10 minute în vamă până să treacă în România și au spus că nu au văzut nici o mașină care să fi trecut frontiera, ceea ce i-a făcut să creadă că totuși mașinile nu sunt lăsate să treacă sau trec mai greu. „Se pare că la graniță nu lasă mașinile să treacă. Nu am văzut nici o mașină care să fi trecut”, a spus Rhys, iar Irina a completat: „am întrebat de ce nu este nici o mașină aici și au spus că îi lasă pe oameni să intre, dar poate e foarte încet sau e o coadă foarte lungă”.

„Nu știu unde sunt forțele armate rusești. Nu par să fie aproape de această graniță. Dar asta se întâmplă acum, nu se știe ce se va întâmpla mâine”, a mai spus ea.

În frontiera românească am vorbit și cu un tânăr din Turcia. „Ieri dimineață prietenul meu m-a sunat și mi-a spus că sunt bombardamente în Kiev și că a decis să plece. Am doi prieteni acolo și am decis să venim la granița cu România. Suntem din Turcia. Am discutat cu prieteni din Istambul și ei ne-au sfătuit să mergem la granița cu România, în acest loc, la Siret. Așa că am venit aici în timpul nopții. Traficul a fost foarte aglomerat în partea ucraineană și oamenii erau foarte panicați. Am venit aici și am trecut ușor granița. Am vrut să trecem cu mașina, am stat 3 – 4 ore și apoi am decis să mergem pe jos. Am lăsat mașina acolo, o mașină mică. A rămas parcată acolo”, a povestit tânărul.

De joi până vineri, în 24 de ore au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret 4.000 de persoane refugiate din Ucraina, conform reprezentanților Poliției de Frontieră.

Față de problema refugiaților din Ucraina societatea civilă din Suceava s-a mobilizat exemplar. De joi după amiază până vineri dimineață, firmele Tarsin, EuroLuc și Romfour au transportat gratuit, din PTF Siret, la Rădăuți și Suceava, peste 1.000 de persoane. Zeci de voluntari au oferit, de asemenea gratuit, ceaiuri, apă, cornuri, pâine și cazare oamenilor care caută refugiu în afara Ucrainei. Unul dintre voluntari, Adrian Costaș, a stat în PTF Siret până după miezul nopții, iar vineri dimineață, la primele ore, a fost din nou acolo. „Mă uitam ieri la știri și văzând că vin oamenii, cu un grup de tineri din Biserica Adventistă am venit să ajutăm. Astăzi așteptăm să mai vină alții cu provizii. Aseară am stat până la ora 01.00. Au venit oamenii, unii după alții. Le-am oferit ceaiuri, plăcinte, le-am spus că îi cazăm la bisericile din apropiere și pe la oameni care au vrut să cazeze, iar acum îi ducem la autocarele care merg la București și în alte direcții”, a afirmat Adrian. El a spus că refugiații nu au cuvinte să mulțumească, mai ales când află că totul este gratuit, inclusiv transportul către „aeroporturile mari, de unde pot pleca spre Europa”. „Sunt fericiți că au scăpat de acolo”, a spus Adrian. Întrebat cât va dura acțiunea lor umanitară, răspunsul lui a fost „va dura cât vor veni oameni”