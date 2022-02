Convoiul refugiaților

Cruntele realități ale războiului încep deja să se facă văzute la Suceava, acolo unde refugiații din Ucraina, unii vorbitori de limba română, alții neștiind nici măcar un cuvânt în altă limbă decât rusă, au trecut frontiera, de la primele ore ale dimineții, cu fețele crispate de durere, disperare și dorința de a-i duce undeva, să fie în siguranță, pe cei dragi lor, în special femei și copii.

Pe jos, cu copii în brațe și geamantane după ei, sau în mașini, sute de oameni din zona Cernăuți au trecut, joi dimineață, frontiera de la Siret, în România. Tremurând, oamenii fug din calea războiului, după ce aeroporturi militare din mai multe orașe din Ucraina au fost bombardate în noaptea de miercuri spre joi.

„Nu știm ce se întâmplă, ne e teamă. Am luat copiii, hainele și plecăm unde vedem cu ochii”, ne-a declarat un bărbat vizibil speriat de spectrul războiului din țara sa. El a spus că după ce au fost bombardate aeroporturile din Ivano-Frankivsk și Lvov, mulți oameni din zona Cernăuți au decis să plece din țară. Potrivit cernăuțeanului, „un kilometru de oameni, pe două rânduri, așteaptă să intre în România, prin Vama Siret”. Întrebat dacă va reveni în Ucraina, omul a răspuns că „se va vedea, după situație”.

„Multă lume se retrage pentru că se teme de război. Deja nu mai e de glumit. În Cernăuți e panică adevărată, sunt cozi mari la benzinării, oamenii se retrag, ies din case, fug care încotro. Este un pic de haos. Autoritățile au spus că a fost introdusă legea marțială și au cerut ca oamenii să urmărească paginile lor oficiale și să nu creadă în fake-uri pentru că sunt multe informații false. E coadă foarte mare de mașini și nu se știe cum va funcționa vama în viitor”, a spus un alt bărbat. El afirmă că „mulți tineri s-au retras deja”, dar nu vor rămâne în România, ci „pleacă mai departe, în alte state”. De asemenea, el a afirmat că mulți locuitori din orașele ucrainene s-au refugiat în sate, unde li se pare mai sigur decât în blocurile din aglomerările urbane.

„Care pot, fug, asta e realitatea. Care în Cehia, care în Italia... Pe unde au lucrat, acolo se duc”, a afirmat un alt bărbat care a trecut dimineață frontiera la Siret.

Un clujean căsătorit cu o româncă din Cernăuți, Laurian Rus, aflat și el printre cei care vor să-și știe familia în siguranță, în afara Ucrainei, a declarat că a primit un telefon joi dimineață, puțin înainte de ora 6.00, de la un prieten din Kiev, care i-a spus că acolo se trage. „Am pus bagajele în mașină, am încercat să convingem rudele pe care le avem acolo... Noi am pus în mașină tot ce am crezut că ne trebuie – acte pe proprietățile de acolo, haine... Lumea e panicată și multă lume se înghesuie la vamă. Pe jos, cu bagaje, cu copii... cu geamantane, cu copii în brațe... Oamenii sunt speriați, speră să nu ajungă războiul până la Cernăuți. Mai mult decât atât, speră să se încheie”, a spus Laurian Rus.

Potrivit relatărilor celor care au trecut granița dimineață, în jurul orei 8.00, în Cernăuți era aglomerat la benzinării și în magazine, oamenii încercând să-și facă provizii. De partea cealaltă a frontierei, circa 100 de mașini și 50-60 de persoane pe jos așteptau permisiunea autorităților de la graniță ca să intre în România.

O ucraineancă măritată cu un român a spus că și-a luat copilul și actele și a preferat să vină pe jos la Siret, ca să nu aștepte ore în șir cu copilul în mașină. „Nu se spune nimic concret, sunt multe informații false. E panică foarte mare, multă lume vrea să plece de acolo. Am preferat să vin pe jos, să nu stau cu copilul acolo, în mașină, atâtea ceasuri. Aici mă așteaptă soțul. Am luat doar documentele și copilul”, a spus femeia.

Și sucevenii care au rude la Cernăuți privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Ucraina. Un bărbat din Rădăuți era venit la frontieră să vadă „cum stau treburile”. „Am socru, soacră, cumnați dincolo. Suntem îngrijorați. Am vorbit cu ei, rudele de acolo sunt speriate foarte tare, vor să vină încoace, nu dorm noaptea. Trebuie să-i sun, să se pornească, să vină”, a afirmat rădăuțeanul.

Criza carburanților, dar și panica de a nu rămâne fără produse e o altă latură a evenimentelor din Ucraina, după cum ne spune un bărbat, venit pe jos de acolo: „Toți vor să meargă la benzinărie să pună benzină. Există persoane care nu vor să facă nimic. Merg normal. Este multă lume în Ucraina, la graniță. Aproximativ 100 de mașini și aproape 50-60 de persoane pe jos. Am văzut că lumea a început să cumpere din magazine”.

„Mă duc la Mănăstirea Putna să mă rog pentru țara noastră!”, spune o ucraineancă, care a trecut granița, pe la Vama Siret.

Un român din Mediaș, cu soție ucraineancă, a spus: „E război. A intrat armata rusă în Ucraina. Vreo 200 de oameni pe jos, care așteaptă. Oamenii sunt speriați, dar nu în panică. Vreo două ore am stat la coadă, dar ne-au tratat bine și la ucraineni, și la români. În NATO țările intră de bună voie, cu Rusia – intră Rusia în țara ta. Acum se întâmplă cu Ucraina. Nu știm ce va fi în 5 ani. Suntem aproape...”

Într-o mașină care tocmai a trecut frontiera erau două familii, cu 5 copii. Oamenii spun că „am fugit de acasă, dar nu știm unde mergem”. „Unii mergem la Suceava, unii merg în Italia. Nu știm. Am plecat din calea războiului. Noi stăm până mâine în Suceava și apoi plecăm în Italia”, ne-a declarat capul uneia dintre familii.

Nu doar din regiunea Cernăuți fug oamenii spre vest. Konstantin ne-a spus că este din Kamianets-Podilskyi, din regiunea Hmelnîțkîi. Are green card și va pleca împreună cu fiica sa Carolina și cu soția, de la București, cu avionul în SUA.

Spaima oamenilor este că Ucraina va închide vama și bărbații nu vor mai putea pleca pleca din țară. Vasile a așteptat mai bine de două ore în frontieră pentru a trece pe jos în România. În bagaje are medicamente, mâncare, haine și „niște bani, ca să nu mor de foame”. Ne-a spus că deja coada de mașini depășește 5 km și tot crește. „Oamenii se duc unde văd cu ochii. Oamenii sunt speriați, își fac provizii. Eu am unde să stau, mă mai întorc când va fi bine”, a afirmat Vasile.

În urma lor vin alții și alții, fiecare cu povestea sa, cu dorințele și temerile sale. Este doar începutul....