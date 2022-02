De primăvară

Primăria municipiului Rădăuți și Casa Municipală de Cultură au pregătit, și la debutul acestei primăveri, o surpriză de sezon doamnelor și domnișoarelor din municipiul și zona Rădăuți. Mai precis, sâmbătă, 5 martie, de la ora 18.00, orchestra Casei de Cultură Rădăuți, orchestră condusă de profesorul Adrian Șerban, va oferi un buchet de mărțișoare muzicale, cu ocazia sosirii primăverii, dar și a zilei de 8 Martie, Ziua Femeii.

În program se regăsesccunoscute melodii din repertoriul românesc și internațional, precum şi muzică veche românească, cu un repertoriu de la „The second waltz” la „Dans ungar” sau „Rapsodia Română”, cântece populare mexicane și rusești, ori hituri din anii trecuți. Așadar, iubitorii de muzică de calitate vor putea asculta „Kalinka”, „Nopțile Moscovei”, „La vie en rose”, „My little suede shoes”, „Strangers in the night”, dar și piese ca „De-ai fi salcie la mal”, „Sunt vagabondul vieții mele”, „Melancolie”, „Nu m-am gândit la despărțire”, „Stai lângă mine, mama”, „Hai acasă”, precum și alte șlagăre.

Profesorul Adrian Șerban, conducătorul orchestrei rădăuțene, a precizat: „Spectacolul de la debutul primăverii, de Ziua Femeii, face parte din tradiția noastră pentru că e momentul când oferim un cadou mamelor, soțiilor, fiicelor, prietenelor și celor dragi. Vom aborda un repertoriu larg, de la muzică clasică la cântece de petrecere, repertoriu care sperăm că va prinde la public”. Intrarea este liberă.

Tot legat de manifestările prilejuite de începutul primăverii, administrația locală rădăuțeană a mai pregătit pentru astăzi, 25 martie, un atelier de mărțișoare în incinta Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”, un târg de produse artizanale cu mărțișoare, cadouri și decorațiuni în Piața Unirii, în acest weekend, iar pentru ziua de marți, 8 martie, la ora 18.00, la Casa de Cultură, piesa de teatru „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov, piesă jucată de actorii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, cu accesul liber.