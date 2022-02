Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că marți a mai fost făcut un pas important în ceea ce priveşte parteneriatul administraților locale din județele Suceava și Botoșani cu Guvernul României pentru construcția “Drumului Expres A7 Suceava-Botoșani” ca prelungire a Autostrăzii A7. Gheorghe Flutur a declarat că a semnat, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu ministrul Sorin Grindeanu și conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), primarul Sucevei, Ion Lungu, președintele Consiliul Județean Botoșani, Doina Elena Fedorovici, și primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții “Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani”.

„Mă bucur că am avut prilejul să fi putut susține în Coaliția de Guvernare includerea în actualul Program de Guvernare a acestui drum rapid, și că la începutul acestui an, în luna ianuarie, am propus și Consiliului Județean Botoșani să fim parteneri în acest proiect”, a spus Flutur. El a explicat că prin realizarea acestui drum expres se are în vedere îmbunătăţirea legăturii Sucevei și Botoșaniului cu Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava, precum și cu viitoarea Autostradă A7, aflată în curs de proiectare, asigurând de asemenea legătura cu Șoseaua Nordului.

„Pe această rută, Suceava-Botoșani, sunt convins că se va dezvolta o zonă economică puternică, având la dispoziție atât conexiune rutieră rapidă, precum și infrastructura aeroportuară, iar noi ne pregătim pentru a ne implica cu toate forțele pentru finalizarea investiției”, a mai declarat șeful administrației județene. Drumul expres Suceava – Botoșani va avea o lungime de 26 de kilometri, iar valoarea investiției se ridică la circa 124 de milioane de euro.