Donație

Inițiativa rădăuțencei care a decis să doneze, la finele lui ianuarie, o mie de volume iubitorilor de carte din municipiu a avut succes. Totul a pornit în urmă cu o lună de zile, când inginera Simona Acsani, proprietara unui cabinet de protezare auditivă, a hotărât să pună la dispoziția celor care doresc să citească o mie de volume tipărite, cărți care acopereau majoritatea genurilor, de la beletristică la poliţist sau de la aventură la știință. Mai exact, rădăuțeanca a instalat o masă în fața cabinetului său din zona Piața Mică, o masă pe care erau așezate volumele în așteptarea iubitorilor de carte. „Fiind cărți atât de beletristică, de aventură, polițiste, dar și de istorie, geografie, biologie și din alte domenii, aștept cu drag în fața cabinetului situat la Piața Mică din Rădăuți pe toți cei interesați de lectură, atât copii, cât și persoane mai în vârstă, să-și aleagă ceea ce le trezește interesul. Consider că astfel pot face din inimă o bucurie, ținând cont că afară e iarnă, mai greu își pot permite să cumpere cărți sau pur și simplu, să le fie cartea un prieten celor care se simt singuri și pe care îi ajută ochii și mai puțin auzul”, declara la finele lui ianuarie femeia.

Simona Acsani: „De pe masa din fața cabinetului meu au plecat spre bibliotecile iubitorilor de carte peste nouă sute de volume”

Chiar dacă suntem departe de vremurile când românii stăteau la rând la librării și puțini sunt cei care mai simt plăcerea lecturării unei cărți și sunt dispuși să înlocuiască suporturile electronice cu filele unei cărți tipărite, inițiativa rădăuțencei s-a bucurat de succes. Simona Acsani: „Sunt bucuroasă că în acest interval de o lună, de pe masa din fața cabinetului meu au plecat spre bibliotecile iubitorilor de carte peste nouă sute de volume. Am remarcat că au fost chiar câteva persoane care au venit în mai multe rânduri și au ales cărți, situație care m-a încântat… De aceea consider că am toate motivele să mă declar fericită pentru că în orașul meu încă mai sunt oameni care preferă să-și bucure sufletul cu lecturarea unei cărți, acum când există o sumedenie de alte mijloace pentru asimilarea de informații…”.