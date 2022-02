Arestat în lipsă

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, a fost dat în urmărire generală de Poliția Română deoarece se sustrage de la executarea unui mandat prin care judecătorii au dispus arestarea sa preventivă, pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Alin Solomon este unul din cei șapte inculpați trimiși în judecată pentru că ar fi participat la agresarea unui pădurar. El este însă arestat și judecată în lipsă, deocamdată.

Pe 28 octombrie 2021, în jurul orei 11.00, pădurarul Vasile Gogan, care răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure, în zona satului Capu Codrului și a altora din jur, se afla în timpul serviciului și a observat, la liziera pădurii, un grup mare de romi, localnici, care se aflau în fondul forestier cu mai multe căruțe. Cel puțin la nivel de intenție, romii se aflau la strâns resturi de material lemnos, pentru încălzirea locuințelor. În general, acestora li se permite să mai strângă astfel de resturi.

Pădurarul a constatat însă că lucrurile nu stau așa.

„Erau de toți cred că vreo 14-16 inși, într-o partidă de exploatare fag. Ei luau lemn la metru pentru a vinde. Fag, nu resturi. Le-am explicat că este lemn pentru populație, pe care eu trebuie să îl distribui, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg. I-am rugat să părăsească zona, au început să facă scandal. Unul din ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții. Noi eram doar doi, am fugit, însă chiar și așa am primit câteva lovituri în zona costală și la spate. Sunt mulți, nu lucrează, nu au ce mânca, iar toată presiunea este pe pădure”, a declarat pădurarul pentru Monitorul de Suceava, după agresiune.

Conform procedurilor, după ce au făcut audieri și au stabilit ce s-ar fi întâmplat, polițiștii au sesizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, competenți pentru a cerceta faptele de ultraj.

În intervalul de câteva zile cât s-a derulat ancheta, o parte dintre suspecți au dispărut, părăsindu-și domiciliile.

Ulterior, acest Alin Solomon nu a mai fost de găsit.

Poliția Română i-a publicat fotografie pe site și așteaptă informații cu privire la unde s-ar putea afla acesta.