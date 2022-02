Sâmbătă, 19 Februarie 2022 (15:12:07)

Primarul comunei Sucevița s-a ales cu dosar penal după ce un echipaj de la Secția Rurală Marginea l-a depistat beat la volan chiar în fața sediului primăriei pe care o conduce. S-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 3.30, când echipajul de serviciu a efectuat semnale de oprire șoferului unei Dacii Logan. Șoferul a oprit, fiind identificat în scurt timp în persoana lui Ioan Pînzar, care a prezentat la control documentele personale și ale mașinii. Problema lui Ioan Dorin Pînzar, primarul comunei Sucevița, era că mirosea a alcool. În urma verificării cu etilotestul a rezultat că acesta avea concentrația de 0,86 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Primarul a fost condus la Spitalul municipal Rădăuți, pentru a i se recolta probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Primarului i s-a ridicat permisul și nu va avea drept de a conduce până la finalizarea anchetei penale. Alcoolemia în aerul expirat de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat atrage dosar penal, respectiv concentrația de peste 0,8 la mie în sânge. În cazul primarului, alcoolemia în sânge se va cifra, cel mai probabil, în jurul valorii de 1,6 la mie, așadar destul de mult peste limita peste care se întocmește dosar penal. Nu avem informații legate de circumstanțele în care a fost prins primarul beat la volan, respectiv dacă a existat o sesizare ori era un filtru de rutină. Conform procedurilor, și în acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.