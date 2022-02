Luni, 21 Februarie 2022 (07:49:10)

Finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing și concentrarea masivă de trupe la granița de Est a Ucrainei face tot mai probabil un atac al forțelor armate ale Rusiei. Chiar și așa, atmosfera de la Cernăuți, oraș cu o importantă comunitate de români, era duminică seară una extrem de relaxată. Olga Kobelyanska, principala arteră pietonală a orașului, era plină de oameni, tineri, dar și mulți părinți cu copii. Senzația unui iminent război nu se putea citi pe chipurile nimănui.

”Da, suntem la plimbare, cu soția, cu copiii, pe strada principală care se numește Kobelyanska, destul de bine, cald, frumos, liniște, pace! Nu sunt semne de război? ”Nu mi-e frică de Mitică” cum se zice, lumea nu pare panicată, nu sunt cozi pe la bănci, pe la magazine. Noi suntem departe de estul Ucrainei, cât de cât suntem OK. Dar în sufletul nostru suntem și noi speriați de știrile pe care le vedem la televizor. Nu ne-am făcut planuri, dar în cazul în care va fi ceva gen aviație, urcăm copiii în mașină și plecăm în vestul Europei unde avem rude. Am o vagă idee ce ar trebui să fac dacă sună sirenele, dar nu știu unde sunt buncăre în Cernăuți pentru populație. Dacă ar fi, mai bine m-aș duce la bunica la țară să mă ascund în beci. Avem provizii de toamnă, chiar săptămâna trecută am trecut pe la piață și am cumpărat conserve, fasole, am mai pus ceva acolo. După ce am văzut că în estul Ucrainei au început să trimită populația în Rusia și sincer am făcut ceva provizii pentru zile negre”, a mărturisit Pavel. Bărbatul era la plimbare cu soția și cu cele două fiice minore. ”Noi suntem în vest, iar zona de conflict e în est, iar lumea nu pare atât de panicată, cu toate că știrile ne cam panichează, dar încercăm să depășim această situație. Fiecare muncește, copiii umblă la grădiniță, unii la școală, deci mergem înainte. În cazul în care va fi conflict, ne vom așeza în mașină și vom pleca la rude în vestul Europei. Încă nu mi s-a dat instructajul pentru ce ar trebui să facem dacă sună sirena, pentru că este prea devreme. În Kiev știu că o să facă buncărul la metrou, dar aici deocamdată nu cunosc”, a mai precizat și Maria.

Cert este că oamenii nu par deloc pregătiți pentru un război, mai ales la ei acasă. În cazul în care sirenele care să dea alarma ar urma să sune, prea puțini știu ce au de făcut.

”Este o situație cam complicată, nu putem face nici un plan de viitor. Nimeni nu știe ce ne așteaptă în ziua de mâine. Situația nu e chiar atât de veselă. Noi aici în Cernăuți suntem oleacă mai departe față de zona cu Rusia, lumea se simte oleacă mai relaxată că evenimentele de acolo sunt oleacă mai departe de casa lor. Dacă va suna sirena la noapte, nu știm ce vom face, ne vom orienta pe loc. Buncăre sunt. În oraș ar fi, dar în zona în care locuim noi, nu!

Personal am o convingere că nu va fi război. De refugiat, nu mă voi refugia, dar de luptat, cred că da!”, a opinat Vitalie.

• Aparenta normalitate

La Cernăuți am discutat și cu jurnalistul Vitalie Zîgrea, de la Centrul Bucpress. Acesta spune că există o normalitate în viața de zi cu zi, dar îngrijorarea oamenilor există. ”Cernăuțiul trăiește o viață normală, funcționează toate magazinele, restaurantele, uzinele, deci e o stare normală. Dar în sufletele și inimile cernăuțenilor există o oarecare temere vizavi de ceea ce ar putea să se întâmple în est la granița cu Rusia. M-am deplasat prin mai multe localități românești din nordul Bucovinei și am aflat de la români, de la localnici că sunt pregătiți dintotdeauna. Așa e firea românilor, să aibă agonisit în beciuri, de cu toamnă, conserve, cartofi, toate cele necesare. Magazinele sunt pline, nu am văzut rafturi goale, nu am văzut cozi la crupe, la ulei. Evident, viața decurge normal la Cernăuți zilele astea, chiar dacă posturile de radio și televiziune ne aduc vești triste. Oamenii știu ce să facă, pentru că cei mai mulți au prieteni, rude, dincolo de graniță, iar dacă istoria se va repeta ca acum 81 de ani se vor retrage la rude, la prieteni, fie în județele Suceava, Botoșani. Chiar eu personal am cunoscuți în România care mă sună și îmi oferă posibilitatea de a merge acolo cu toată familia în caz de război în Ucraina. Urmărim pe rețelele de socializare și am văzut că toate apartamentele care se dădeau la dispoziție o zi, 2-3, sunt acum rezervate, nu știm de cine, dar cel mai probabil de cei din vestul Ucrainei, care doresc să își protejeze familia de o eventuală invazie a Rusiei în Ucraina”, a detaliat Vitalie Zîgrea.

Pe Gheorghe Posteucă, cadru universitar în Cernăuți l-am găsit în piața centrală. Tocmai terminase de interpretat o melodie în memoria victimelor de la Euro Maidan. ”Nu cred că va fi război, dar situația nu e ușoară. Vreau să îmi protejez familia, iar cu lupta nu știu cum va fi. Viața merge mai departe, în mod normal, dar oamenii sunt îngrijorați, dar nimeni nu se pornește nicăieri. Cui nu îi poate fi frică de război? Ne e frică de război 100%. Comunic și cu rușii prin online, de obicei ei spun că vor pace, dar sunt și persoane care agită”, a arătat Gheorghe Posteucă.

• Cel mai mare nivel de îngrijorare de la începutul războiului

În Cernăuți am discutat și cu doctorul în istorie Serghei Hacman. ”Cred că nivelul de îngrijorare este cel mai mare din toată istoria războiului, dar trebuie să spun că noi vorbim acum despre o invazie la scară mare, deși însăși războiul durează deja de 8 ani. Niciodată nu a fost întrerupt măcar pentru o perioadă cât de mică. Mai puțin se cunoaște în străinătate, dar practic aproape în fiecare zi noi avem pierderi pe front, 1-2 soldați. Pentru noi era o zi îmbucurătoare când nu aveam victime, dar cu părere de rău asta era mai rar. Pe lângă starea aceasta de îngrijorare, cred că suntem destul de calmi, pentru că am trecut deja peste 8 ani de război. Cândva credeam că noi suntem o generație care nu va ști ce e aia războiul, n-a fost așa să fie. Societatea ucraineană este gata să-și apere statul, poate chiar mai mult decât conducerea țării. Pe lângă cei care sunt în armată, mai avem încă 400.000 de mii de veterani care au fost pe front în Donbas și se pot înrola oricând. Această tensiune este dusă la maxim pentru a avea niște puncte tari la negocieri”, a precizat Serghei Hacman. Acesta spune că un război la scară largă e o mare catastrofă pentru Ucraina, dar în același timp poate fi o catastrofă și pentru Rusia.

”Putin spune că ucrainenii și rușii sunt același popor și cum ar fi să-i convingă pe toți compatrioții săi să împuște în același popor, adică în frații lor. Un mare mulțumesc țărilor europene, SUA, că niciodată Ucraina n-a fost înconjurată cu atâta susținere cu atâta susținere ca în perioada de astăzi. Lumea-i calmă, își vede de treabă, participă la tot felul de evenimente, manifestări, diferite concerte, deci viața merge așa cum a fost și până la război”, a mai relatat Serghei Hacman.