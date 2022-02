Sâmbătă, 19 Februarie 2022 (13:30:21)

Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de astăzi din cele 114 localități din județ, 18 nu au bolnavi de covid, 16 are un caz în evoluție, 50 au sub cinci cazuri în evoluție, 19 au sub zece cazuri în evoluție, iar 11 au peste zece cazuri în evoluție. În județul Suceava sunt 756 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 158 de persoane. Din totalul bolnavilor de coronavirus, 220 sunt internați în spitalele din județ, dintre care șapte sunt copii.

Cea mai mare rată de infectare se înregistrează în comuna Fundu Moldovei, de 8,1 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.

În ceea ce privește municipiul Suceava, incidența cazurilor de covid a scăzut, astăzi, la 6,4 la mie, de la 7,2 cât a fost vineri. În municipiul Suceava mai sunt 237 de bolnavi de coronavirus.