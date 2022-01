Nemulțumiri

Un adevărat val de plângeri la adresa companiei ENEL a fost depus la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava. Din informațiile pe care le avem, cel puțin șase persoane și-au exprimat indignarea vizavi de faptul că le-au fost reziliate contractele pe care le aveau încheiate cu o altă companie, E.ON în cazurile de față, și s-au trezit cu noi contracte la ENEL. Toți oamenii spun că nu au făcut nici o solicitare în acest sens, iar când au cerut explicații de la angajații ENEL au fost duși cu vorba și nu li s-a comunicat cine este agentul din teritoriu care a înlesnit astfel de angajamente. Este vorba de contracte pentru furnizarea energiei electrice, în special, dar sunt și situații unde este vorba de contracte pentru gaz metan. Monitorul de Suceava a vorbit cu o parte din oamenii puși în fața faptului împlinit, iar aceștia spun că nu vor lăsa lucrurile așa, ci vor înainta și plângeri penale pentru furtul datelor personale și fals în acte.

Contract încheiat pe numele mamei, dar și acela scris greșit

Larion Andriesi este din Soloneț și avea încheiat din 17 iulie 2021 contract de furnizare a energiei electrice cu E.ON. ”Anul trecut a venit la noi la poartă o persoană care s-a recomandat că ar fi de la E.ON, fără a arăta vreo legitimație. I-a cerut mamei, care este în vârstă, buletinul și o factură, a spus că totul este în regulă și apoi a plecat. Pe 25 noiembrie am aflat că aș fi făcut cerere de racordare la ENEL, ceea ce nu este adevărat. Au schimbat contractul de pe numele meu, care sunt titular și proprietar al casei, cu unul pe numele mamei, dar și acela greșit, ocazie cu care am aflat că mama <se numește> Paraschiv Andriesc. În ianuarie a venit factura la ENEL, dar pe două săptămâni din decembrie totul este în aer. Am sunat la ENEL și am cerut explicații, dar m-au dus cu vorba fără să spună ceva concret. Am de gând să îi dau în judecată și sper că și cei de la Protecția Consumatorilor, acolo unde am depus sesizare, să ia măsurile care se impun”, a precizat Larion Andriesi.

Mesajul primit de o femeie din Gura Humorului: ”contract reziliat”

Mutată fără voie de la E.ON la ENEL a fost și Maria Carp, o femeie de 72 de ani, din Gura Humorului. Aceasta spune că avea contract încheiat cu E.ON pentru furnizarea energiei electrice încheiat în februarie 2020. ”De obicei citeam indexul de la contor și îl trimiteam prin sms, dar la finalul anului trecut mi se spunea doar atât: contract reziliat. Cum nu am făcut o astfel de solicitare, am cerut explicații. E o bătaie de joc ce s-a întâmplat și sinceră să fiu abia aștept să scap de această companie și de practicile ei dubioase”, a menționat Maria Carp. Tot în Gura Humorului se semnalează un alt caz similar. Este vorba de Tatiana Nicolau, care a fost total luată prin surprindere de un telefon pe care l-a primit pe data de 12 ianuarie 2022. ”Un angajat al E.ON m-a întrebat dacă vreau să renunț și la contractual pentru furnizarea gazului metan după ce am renunțat la cel pentru energie electrică. Am sunat ulterior la cei de la ENEL, unde figuram cu noul contract, și mi-au transmis că dacă nu îmi convine, să mă întorc la E.ON. În condițiile în care nu am făcut nici un demers de mutare, cred că ENEL trebuie să își asume totul. Mă gândesc serios dacă nu le voi face plângere penală, pentru că în ritmul în care sunt furate datele personale mă voi trezi cu vreo altă minunăție”, a spus Tatiana Nicolau.

În mod identic au decurs „ostilitățile” și cu doi consumatori din Fălticeni, care, la rândul lor, au depus sesizări la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, prin care cer explicații și revenirea la starea inițială, adică să le fie trecute înapoi contractele mutate abuziv de la o companie la alta.

ENEL, răspuns standard și în limbaj de lemn

Cele cinci cazuri îl completează pe al șaselea, despre care Monitorul de Suceava a scris săptămâna trecută. Este vorba de un bărbat decedat în septembrie 2019 și care a ”semnat” un contract de furnizare a energiei electrice cu ENEL. Frauda a fost sesizată de Emilia Bidirel, soția defunctului, iar ulterior compania a anunțat că a anulat acest contract oneros. Referitor la cele cinci noi cazuri, am cerut un punct de vedere de la ENEL. Surprinzător, aceștia au identificat doar două din cele cinci situații și au oferit un răspuns tipic, într-un limbaj de lemn, pe care îl redăm în cele ce urmează: “Referitor la situația semnalată în solicitarea de presă, verificările realizate de Enel Energie arată că doar doi dintre cei cinci clienți nominalizați de publicație fac parte din portofoliul companiei noastre. Dintre cei doi, doar unul a sesizat furnizorul de energie asupra unei posibile probleme și, în cazul acestuia, reprezentanții Enel Energie au contactat deja partenerul local de vânzări pentru a verifica situația semnalată. Enel Energie și Enel Energie Muntenia nu tolerează niciun fel de abatere de la normele legislative și de reglementare și depun eforturi constante pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, inclusiv prin instruirea periodică a agenților door-to-door cu care lucrează”.