Sporturi de iarnă

Prezent la Vatra Dornei la etapa a treia a Cupei Mondiale la sanie pe piste naturale, Sorin Buta, preşedintele Federaţiei de Bob și Sanie, a menţionat că şi anul viitor va avea loc în aceeaşi locaţie o etapă a Cupei Mondiale şi că se va solicita şi organizarea Campionatului Mondial de sanie seniori.

„Suntem foarte bucuroşi şi mulţumim autorităţilor locale, Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei şi tuturor celor care s-au implicat ca să avem condiţii de concurs excelente. Comparativ cu anii în care vremea nu ne-a sprijinit foarte mult, anul acesta pista de sanie a fost foarte bună. Din punctul meu de vedere ce s-a întâmplat la Vatra Dornei în acest weekend a fost foarte, foarte frumos.

Etape de Cupă Mondială vor fi în Bucovina în fiecare an. Nu s-a putut organiza anul trecut din caza pandemiei, dar etape de Cupă Mondială vor fi în fiecare an pentru că toate naţiunile apreciază foarte mult pârtia din Bucovina. Ei spun că este cea mai tehnică pistă naturală de sanie din circuitul Cupei Mondiale”, ne-a spus Sorin Buta, preşedintele Federaţiei Române de Bob-Sanie.

România va solicita organizarea Campionatului Mondial de sanie

Între 2 şi 5 februarie 2017, pe pista „Bucovina” din Vatra Dornei, a avut loc primul Campionat Mondial de sanie pe pistă naturală, României revenindu-i sarcina să organizeze frumosul eveniment pentru modul exemplar în care a organizat Campionatul Mondial de sanie juniori şi etapele de Cupă Mondială la sanie între anii 2013-2016. 2017 a fost şi anul de glorie al României la sanie pe pistă naturală, Federaţia Română de Bob şi Sanie considerând că locul IV la proba pe echipe obţinut de echipa României (formată din sportivii Anişoara Hutopilă, Adrian Filimon, Bogdan Moroşan şi Ciprian Tăzlăoanu) este un „rezultat istoric” la Campionatul Mondial de sanie pe pistă naturală, primul loc fiind câştigat în acel an de echipa Austriei. Lotul României din anul 2017, pregătit de antrenorul emerit Octavian Pungovschi, fost director al Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, a fost felicitat şi de conducerea Federaţiei Internaţionale de Sanie pentru rezultatul remarcabil obţinut şi pentru progresele înregistrate în pregătire. Rezultatul la această disciplină venea după numai cinci ani de când la Vatra Dornei se practica sania pe pistă naturală la nivel de performanţă.

Preşedintele FRSB, Sorin Buta, a precizat: „Dacă nu vor mai fi restricţii generate de pandemie, vom fi printre cei care, la Congresul Federației Internaționale de Sanie, vom solicita organizarea unui nou Campionat Mondial de sanie. La Congresul Federației Internaționale de Sanie, în anul 2016, au fost două naţiuni care au solicitat organizarea Campionatului Mondial. Am fost noi şi nemţii, şi noi am avut 24 de voturi şi nemţii 7. Dacă restricţiile se vor ridica, noi vom propune la Congresul Federației Internaţionale de Sanie din acest an organizarea unui nou campionat mondial la Vatra Dornei”.

La sfârşitul etapei a treia a Cupei Mondiale de sanie din acest sezon, Sorin Buta a precizat că Federaţia trebuie să încerce să aducă mai mulţi sportivi care să practice această disciplină, pentru a nu se mai ajunge în situaţia din acest an, în care doar un singur sanier român, Mitică Lupu, să treacă linia de finish.

„Sportivii noştri sunt la început, încercăm să îi susţinem, încercăm să îi aducem la un nivel superior competiţional şi facem eforturi în acest sens. Majoritatea sportivilor noştri sunt mai mult pe pistele artificiale”, a precizat Sorin Buta.

Sania pe piste naturale este mult mai spectaculoasă, dar încă nu este sport olimpic

Obiectivul FRBS la Jocurile Olimpice de la Beijing este reprezentat de două clasări în primele 10 locuri, dar nu este exclusă din calcule şi o medalie. Sportivii români sunt foarte bine pregătiţi, Raluca Strămăturaru, cea care a reuşit în 2018, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, cel mai bun rezultat al României, locul 7, fiind „pionul” principal al ştafetei României de sanie. Rezultate bune sunt aşteptate şi în probele feminine şi masculine de bob 2, acolo unde România va fi reprezentată de echipajele Andreea Grecu - Katharina Wick, respectiv Mihai Tentea - Ciprian Daroczi.

„Avem pentru Jocurile Olimpice calificaţi la sanie echipe complete: bob fete, bob băieţi, bob de doi, bob de patru. Sunt membru în Biroul Executiv al Federaţiei Internaţionale de Sanie, au fost foarte multe discuţii, foarte mulţi susţinători ai saniei pe piste naturale pentru a deveni disciplină olimpică, dar din păcate directivele Comitetului Internaţional Olimpic, aplicând principiul egalităţii de şanse, au decis să se constituie ca disciplină olimpică dubloul de fete la sanie. Şi în cardul Congresului şi în cadrul Biroului Executiv s-a adoptat prin vot această decizie, ca disciplină olimpică să fie dubloul de fete la sania pe piste artificiale, urmând ca în viitor să se adopte o decizie şi în legătură cu sania pe piste naturale. Eu cred că sunt şanse, chiar dacă în momentul de faţă sunt mai puţin de 50%.

După cum constatăm cu toţii, Federaţia Internaţională de sanie nu a abandonat această idee, ba din contra, se organizează cupe mondiale, se organizează campionate mondiale. Nu s-a abandonat sania pe piste naturale, ceea ce este foarte bine. Eu sper ca în viitorul ciclu olimpic, această decizie să se schimbe. Din punctul meu de vedere sania pe piste naturale este mult mai spectaculoasă, mai aproape de vizitatori, creează altă emoţie, pentru că fiecare îşi aduce aminte cum se dădea cu săniuţa când era copil, faţă de dubloul de fete sanie pe pistă artificială”, consideră Sorin Buta.

22 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice

România va participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie) cu 22 de sportivi, la sanie, bob, schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, biatlon şi patinaj viteză.

Delegaţia Federaţiei Române de Bob şi Sanie este formată din 10 sportivi, după cum urmează:

- sanie (4): Raluca Strămăturaru (feminin, ştafetă), Valentin Creţu (masculin, ştafetă), Marian Gîtlan, Darius Şerban (dublu masculin, ştafetă); antrenori Ioan Apostol, Eugen Radu, team leader Sorina Ţicu;

- bob (6): Andreea Grecu (monobob, bob 2 feminin), Katharina Wick (bob 2 feminin) - antrenor Paul Neagu; Mihai Tentea (bob 2 masculin, bob 4 masculin), Ciprian Daroczi (bob 2 masculin, bob 4 masculin), Raul Dobre (bob 4 masculin), Cristian Radu (bob 4 persoane) - antrenor Iulian Păcioianu, serviceman Mihai Păcioianu.

România nu va avea reprezentant în concursul de skeleton, deşi Sebastian Enache era primul sub linie după calificări şi ar fi putut primi o cotă în cazul unei realocări.