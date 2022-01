Supărare

Doi soți, Dorin și Florina Zlotar, cu domiciliul în Bosanci, spun că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava au comis un abuz și i-au amendat pentru că nu ar fi completat formularele de intrare în țară, deși acestea există. Mai exact, fiecare dintre cei doi a primit o amendă în valoare de 2.000 de lei, sancțiune care le-a fost transmisă prin poștă. Soții Zlotar au venit pe data de 25 decembrie 2021 de la Londra, Marea Britanie, țară pentru care exista obligativitatea de a completa formulare electronice. Cei doi spun că au urmat pașii solicitați, au ajuns pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Salcea în ziua de Crăciun, au trecut de toate procedurile fără ca nimeni să le reproșeze ceva. ”Ne-am trezit din senin, la mijlocul lunii ianuarie a acestui an, că am fost amendați. Motivul? Nu am completat formularul de intrare în țară. Acest lucru este total fals și putem dovedi că acest document există, atât în cazul meu, cât și al soției. Fie este o greșeală pe undeva sau vreo scăpare, fie cineva își depășește atribuțiile în mod grosolan. Nu putem plăti aceste amenzi pentru că nu avem absolut nici un fel de vină”, a spus Dorin Zlotar.

Pentru a lămuri această situație am contactat-o pe Gabriela Băncilă, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava. Aceasta a transmis că datele în baza cărora au fost aplicate sancțiunile în cauză au fost furnizate de poliția de frontieră. ”Cei de la Poliția de Frontieră ne-au comunicat cine nu avea completate acele formulare electronice și nici nu au făcut-o în termen de 24 de ore de la intrarea în România. Noi nu deținem aceste date, iar dacă persoanele în cauză consideră că e o greșeală trebuie să conteste procesele verbale de sancționare contravențională în instanță. Este singura modalitate prin care amenzile pot fi anulate”, a arătat Gabriela Băncilă.

Așadar, singura opțiune pe care soții Zlotar o au este aceea de a contacta un avocat pentru o acțiune în instanță. Asta înseamnă însă timp și bani pierduți, iar cei doi consideră că sunt victimele unui abuz.