Acu', dacă tot avem un fel de selecţioner, se pare că s-a dat liber la comentarii, explicaţii, speculaţii, şi dacă punem cap la cap diverse elemente din varii surse, ne putem apropia de ceea ce s-a petrecut în spatele uşilor ermetic închise (secretele din dosul acestora fiind păstrate incomparabil mai bine decât cele de la Guvern sau de la CSAT),însă evident că adevărul adevărat nu-l vom cunoaşte niciodată. Ceea ce ni s-a oferit pe văzute, după nenumărate amânări şi nenumărate termene încălcate pur româneşte, a fost un soi de "pupat toţi piaţa Endependenţi" (nemuritor dl Caragiale, cumva cam ca Naşu' ori Corleone!, ca să rămânem cu comparaţiile în domeniu...) în care cel mai recent Naş, Burleanu, şiNaşu' secund, Stoichiţă(eternizat şi ăsta într-o funcţie despre care sunt sigur că nici el n-are habar ce responsabilităţi include),l-au încadrat pe proaspăt înscăunatul Edward Iordănescu într-un soi de sit down comedy (că erau aşezaţi, nu în picioare!) cu titlul "Habemus antrenorum"! Eu zic că Burleanu ar fi trebuit să fie în doliu, nu în extaz, în ideea că s-a mai dus o şansă de a pune pe picioare o Naţională chiar serioasă, competitivăşi alcătuită pe ideea de talent, valoare şi dorinţa de performanţă, nu pe combinaţii, mânăreli şi interese de bandă... La vreo două zile după deversarea de entuziasm federal, ne-a lămurit niţeluş şi Loţi de ce nu-i el acolo. Am aflat că a vrut să aibă salariul mai apropiat de cel al lui Daum decât de al lui Rădoi! Vi se pare neobrăzare? Şi că nu a vrut ca secunzi pe ăia pe care i-i băgau pe gât alde Burleanu şi Stoichiţă, ci pe Ursea, care a antrenat-o pe Nice până anul trecut, că cică are o abordare mai modernă, mai deschisă, mai europeană a noţiunii de fotbal de performanţă decât românii din România... Am eu şi o bănuială: că Loţi nu i-ar fi convocat pe nişte loseri groteşti, de tipul Keşeru, Toşca, Chichireş(pe bune!?, chiar nu-l cheamă aşa?) cu care, pariez pe orice, ne vom toooot reîntâlni cât timp "habemus selectionerum" din acelaşi aluat...