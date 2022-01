Boli de sezon

Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis, miercuri, situația afecțiunilor respiratorii cu alte cauze decât Covid, înregistrate în săptămâna 17-23 ianuarie a.c..

Potrivit datelor comunicate, în săptămâna menționată în județ s-au înregistrat 702 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), din care 3 au avut nevoie de internare în spital. Este vorba despre 3 bebeluși cu vârste între 0 și 1 an. Cele mai multe cazuri de infecții respiratorii acute au fost la copii de grădiniță și școlari, la categoria de vârstă 5-14 ani, respectiv 223 de cazuri. La copii sub un an au fost 87 de cazuri și la copii din categoria de vârstă 2-4 ani, 99 de cazuri. La categoria de vârstă 15-49 de ani au fost 178 de cazuri, la 50-64 de ani 68 de cazuri, iar la persoane peste 65 de ani, 47 de cazuri.

În aceeași perioadă au fost înregistrate și 260 de cazuri de pneumonie, din care pentru 61 medicii au decis internarea în spital. Au fost internați din cauza pneumoniei 22 de copii cu vârsta sub 1 an, 22 de copii cu vârste între 2 și 4 ani, un copil cu vârsta între 5-14 ani, 6 persoane din categoria 15-49 de ani, 3 din categoria de vârstă 50-64 de ani și 7 persoane cu vârsta peste 65 de ani.