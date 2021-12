IŞJ Suceava

Doi elevi suceveni au fost confirmați cu SARS-CoV-2 la testele de salivă efectuate joi. Conform datelor furnizate vineri, 10 decembrie, de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, pentru ziua de joi, zi de testare, au fostdistribuite 105.397 de teste rapide antigen noninvazive, din care 93.311 au fost negative, două pozitive, 109 invalide și 11.975 au fost refuzate de părinți. La nivel național, în urma administrării testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă joi, 9 decembrie, până la ora 19:00, au fost raportate 76 de cazuri detectate pozitiv. Dintre acestea, 4 au fost deja confirmate prin teste PCR, 3 au fost infirmate, iar 69 nu au încă rezultat de confirmare/infirmare.

Nu sunt teste suficiente pentru săptămâna viitoare

Pentru săptămâna viitoare, IȘJ Suceava nu a primit încă toată cantitatea necesară de teste pentru elevii din județ. Este o situație care se regăsește în toată țara, unde inspectoratele școlare au primit mai puțin de jumătate din testele necesare pentru ziua de luni, săptămâna viitoare, conform ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu. Repartizarea testelor în județe, a mai spus Sorin Cîmpeanu, „este uniformă, fiecare IŞJ/IŞMB are aproximativ jumătate din numărul total de teste necesare pentru ziua de luni, 13 decembrie. Raportat la numărul total de beneficiari”. În plus, ministerul Educației a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) ca testele să fie livrate săptămâna viitoare ambalate individual sau cu 2 teste într-un set.

Ministerul Educației explică într-un comunicat că „nu are competențe/responsabilități în a se pronunța asupra unor date evaluate și stabilite de autoritatea ce are în atribuții desfășurarea procedurii de achiziție publică, respectiv contractarea și gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunța în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, prețurile de achiziție sau alte detalii ce țin de organizarea licitației și nici asupra unor chestiuni ce țin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educației nu are vreo calitate”. Atribuțiile și obligațiile Ministerului Educației, în calitate de autoritate de stat în domeniu, implică întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, inclusiv desfășurarea activităților didactice cu respectarea condițiilor de siguranță sanitară stabilite în Hotărârile CNSU și în Ordinul comun nr. 5.338/2.015/2021 (cu modificările și completările ulterioare). Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, conform edupedu.ro, că nu sunt livrate teste de salivă care ar fi trebuit să ajungă săptămâna aceasta în şcoli, „pentru că unii dintre furnizorii de teste au refuzat să semneze contractele subsecvente pentru furnizarea testelor, în timp ce alţii cer preţuri prea mari”.