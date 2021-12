Definitiv

O femeie care a încercat să mituiască un ofițer de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava a fost condamnată definitiv vineri de magistrații de la Curtea de Apel Suceava. Aceștia au găsit-o vinovată pe Loredana Măriuța Rusu pentru infracțiunea de dare de mită și i-au aplicat o condamnare de 1 an și 4 luni cu suspendare sub supraveghere. Soluția este micșorată față de cea dictată la Tribunalul Suceava, care era de 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Femeia originară din Rădăuți a fost acuzată că a dat 100 de euro unui ofițer cu funcție de conducere din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Suceava, chiar în sala de examinări teoretice.

Fapta este din mai 2019, iar unul dintre martorii din dosar, care a fost implicat în acțiunea flagrantă, este nimeni altul decât comisarul-șef Radu-Ionuț Obreja, fostul șef de la Permise și Înmatriculări.

A vrut să dea examenul de traseu mai repede, contra sutei de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au arătat într-un comunicat de presă că, în data de 15 mai 2019, femeia a susținut examinarea teoretică, prilej cu care a oferit două bancnote de câte 50 de euro unui ofițer de poliție, pentru urgentarea îndeplinirii unui act ce îi intră în atribuţiile de serviciu, respectiv să îi urgenteze programarea susţinerii probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere auto, în condiţiile în care perioada comunicată ca fiind disponibilă pentru susţinerea probei era septembrie 2019 pentru municipiul Rădăuţi şi iulie 2019 pentru municipiul Suceava.

Tentativa de mituire a fost imediat raportată la Serviciul Județean Anticorupție.

Cei o sută de euro nu erau așadar șpagă directă pentru permis (sumă prea mică dacă ne raportăm la cât se dădea, conform anchetei DNA), ci doar pentru facilitarea obținerii unei date mai rapide pentru proba practică de condus, care, odată trecută, însemna pentru femeie obținerea permisului de conducere.

Măriuța Loredana Rusu a fost pusă sub acuzare de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru dare de mită, fiindu-i impusă măsura controlului judiciar, inițial cu interdicție de a părăsi municipiul Rădăuți, apoi cu interdicție de a părăsi România.