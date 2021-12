Curse prin aplicație

Cel mai rapid serviciu de transport la cerere, Bolt, rival al Uber, și-a extins prezența în 22 de orașe din România, inclusiv Suceava, în care cetățenii pot câștiga bani ca șoferi parteneri prin această aplicație.

În acest context, EDY&Dia spedition, flotă colaboratoare BOLT, caută șoferi colaboratori pe orașul Suceava, oportunitățile de a câștiga din astfel de activități independente fiind căutate în toate orașele în care sunt prezente astfel de servicii.

“Fără program fix, conduci cât vrei și ești plătit săptămânal. Indiferent că vrei să conduci doar câteva ore pe săptămână sau mai mult, găsești cele mai importante aspecte de care să ții cont când vrei să devii șofer partener. Contact: 0746 631 553”, sunt condițiile de lucru pentru cei care au minimum 21 de ani, permis de conducere de cel puțin doi ani de zile, categoria B, atestat profesional de conducător auto profesionist, conduc o mașină în patru uși și nu au cazier judiciar.

Avantajele comandării curselor Bolt

Pentru a accesa serviciile Bolt, utilizatorii trebuie să instaleze aplicația Bolt, pe care o pot descărca de pe Google Play sau Apple Store. Cu ajutorul telefonului mobil ceri o cursă, ești preluat de cel mai apropiat șofer partener și te bucuri de călătoria până la destinație. Pe lângă avantajul obținerii unei curse confortabile și accesibile, timpii mici de așteptare, disponibilitatea 24 de ore din 24, timp de 7 zile pe săptămână, vezi prețul cursei înainte să faci comanda și poți plăti în aplicație cu cardul (Credit/Debit/Apple Pay).

Atât pasagerii, cât și șoferul au obligația legală de a purta permanent masca de protecție. Bolt recomandă, de asemenea, șoferilor săi parteneri să dezinfecteze mașinile după fiecare călătorie, iar pasagerilor să respecte regulile de distanțare socială și de igienă conform legilor în vigoare și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

Bolt a ajuns la 22 de orașe în care este prezent cu serviciile de transport la cerere: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Ploiești, Galați, Pitești, Craiova, Oradea, Arad, Sibiu, Bacău, Buzău, Târgoviște, Brăila, Suceava, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Baia Mare și Târgu Mureș.

Bolt a fost fondat în anul 2013, sub numele de Taxify. În România, aplicația a pătruns în august 2016, mai întâi la București, pe atunci startup-ul purtând numele de Taxify. Actuala firmă prin care operează în România, Bolt Services RO SRL, este înființată în anul 2017. La noi, Bolt are și un centru de dezvoltare IT.

Bolt are peste 30 de milioane de utilizatori înregistrați în peste 35 de țări, operând în Europa și Africa.