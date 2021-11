Bilanț modernizări stradale

În prag de iarnă, când lucrările de asfaltare sunt aproape de a fi sistate din cauza temperaturilor reduse, primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut un bilanț al lucrărilor de reabilitare și modernizare, efectuate cu covor asfaltic, declarându-se total nemulțumit de modul în care au evoluat acestea în 2021.

„Este cel mai rău an de când sunt primar din punct de vedere al asfaltărilor. S-a asfaltat puțin în acest an și principala problemă o reprezintă lipsa forței de muncă. Am văzut comentarii și în presa națională, sunt două probleme majore azi în România – pandemia și lipsa forței de muncă.

Deși avem contract cu patru firme care s-au asociat, asfaltările au fost mai puține în acest an în municipiul Suceava. Dacă în alți ani, pe timp de vară lucrau câte 12 formații, anul acesta au fost de abia două – trei formații, și alea cu multă implicare din partea noastră”, a spus edilul sucevean.

Conform bilanțului întocmit la jumătatea lunii noiembrie, anul acesta au fost reabilitate prin turnare de covor asfaltic 13 străzi, precum Stațiunii, Muncii, Ion Grămadă, Aurel Vlaicu, Pimen Suceveanul, Petru Mușat, Mirăuți, Crângului, Vasile Pârvan, Lipoveni prelungire, în prezent fiind începute lucrările și pe Aleea Jupiter.

Efectuate în paralel cu lucrările de asfaltare a carosabilului, amenajările de locuri de parcare au mers ceva mai bine, fiind implementate mai multe soluții tehnice, în funcție de zonă.

„Anul acesta s-au amenajat 953 de locuri de parcare: la Bazin - 100 de locuri, str. Ion Grămadă - 39 de locuri, Sala Sporturilor - 65 de locuri, Biserica Sf. Vineri - 129 de locuri, Simion Florea Marian - 30 de locuri, Curtea Domnească - 30 de locuri, intersecție Ana Ipătescu cu Mitropoliei - 37 de locuri, Stațiunii - 217 locuri, Muncii - 112 locuri, Dom Polski - 64 de locuri.

Iată, aproape 1.000 de locuri de parcare anul acesta – nu e suficient dar facem eforturi în acest sens”, a adăugat primarul Sucevei, care speră ca pragul de 1.000 să fie depășit anul acesta, prin finalizarea lucrărilor care sunt începute și în curs de execuție.