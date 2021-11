Nu, marea mea dezamăgire nu e ratarea calificării, întrucât sunt deja imunizat la genul ăsta de evenimente, din moment ce de la precedenta calificare la World Cup se împlineşte un sfert de veac peste doi ani, iar dacă forţăm puţin calendarul şi vocabularul, putem zice că ultima dată când am mers la un Campionat Mondial era... acum un mileniu! Iar în acest "mileniu" cu o durată de 23 de ani, am asistat la toate experimentele cu putinţă făcute la echipa reprezentativă a României, atât în iarbă, cât şi pe banca tehnică, românii perindaţi pe acolo fiind mai degrabă amuzanţi decât performanţi sau eficienţi, în timp ce străinul adus, neamţul Daum, s-a dovedit a fi o panaramă în totalitate, de la bazaconiile debitate ca"strategii tactice"până la aducerea lui fiu-su pe post de masor sau secund sau ajutor de ceva sau fochist sau naiba ştie ce, dar sigur pripăşit şi el pe lângă echipa România, conform unor obiceiuri tipic româneşti. Ei bine, în tot acest context năucitor pentru spectatorul obişnuit, suporter necondiţionat al echipei ţării sale, nu cred că a existat român care să nu se fi bucurat la numirea lui Mirel Rădoi caselecţioner şi care să nu-şi fi pus speranţe, dacă nu în marea performanţăizvorâtă instantaneu, atunci măcar în schimbarea de optică şi de atitudine la nivelul selecţionatei ţării. Adică, după ce tot el dusese Naţionalade tineret în elitacontinentală, ne gândeam că acei tineri vor fi promovaţi masiv, că România va deveni şi la seniori echipa aia avântatăde la under 21. Când colo, ce văzurăm? Un amestec absolut ilogic de fosile şi copii, de la neisprăviţii care toată viaţa lor au luat bătaie, lăsaţi parcă moştenire la Naţională (alde Keşeru, Chichireş- sau cum l-o chema! - Maxim, Toşca, loseri şi născuţi, şi făcuţi încă mai loseri în carierele lor doar hazlii) până la un prichindel care, vă jur, habar n-avea ce-i cu el acolo, şi de ce cică s-ar bate vreo juma' de planetăpentru el! Eu zic că Mirel a luat-o din loc, şi că înainte de a face tâmpenii şi mai mari, bine că s-a cărat! Vorba e: aducem şi noi chiar antrenor, sau iar găsim maimuţe de tipul Olăroiu, Stoichiţă, Şumudică, Contra!? Că tocmai ce l-am auzit pe un fost mare fotbalist evocând performanţele lui Piţi, lasă-ne! Cum, care Piţi? Ăla care a făcut România să joace cel mai urât fotbal de pe planetă, cum titrau austriecii!