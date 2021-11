Pentru un mediu curat

Conducerea Consiliului Județean Suceava a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea tuturor lucrărilor incluse în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Acest proiect complex va face ca populația județului Suceava să beneficieze de un management performant, care va duce la protejarea mediului.

Vicepreședintele Consiliului Județean Silviu Cristinel Crețu a informat despre faptul că toate investițiile au fost încheiate în cadrul acestui megaproiect și au costat 157 milioane de lei (31 milioane de euro). Acestea au inclus cele două depozite ecologice de la Moara și Pojorâta, o stație de sortare a deșeurilor reciclabile la Moara, cu o capacitate de 28.600 de tone pe an, o stație de transfer nou construită la Câmpulung Moldovenesc, care va procesa 11.000 de tone pe an, și cele două stații de transfer de la Rădăuți și Fălticeni, care în total vor procesa 67.000 de tone pe an. În același timp au fost închise gropile neconforme din Suceava, Rădăuți, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, fiind construite 1.242 platforme de colectare, din care 338 de platforme în mediul urban, diferența regăsindu-se în mediul rural. În cadrul aceluiași proiect au fost distribuite 44.000 de unități de compostare în zonele rurale și 15 tocătoare de deșeuri vegetale.

Un centru complex, cu o capacitate mare de reciclare a deșeurilor

Datele tehnice ale acestui proiect de amploare au fost prezentate de către Adriana Bocian, expert în managementul deșeurilor din partea firmei care a asigurat consultanța. Pentru a putea funcționa în condiții normale și legale, acest Centru de Management al Deșeurilor trebuie să aibă în dotare instalații conexe, fără de care nu e posibilă funcționarea depozitului, precum sistemul de colectare a levigatului (ceea ce se scurge de pe deșeurile depozitate) de pe celulă și care ajunge prin intermediul sistemelor de conducte subterane în stația de epurare automatizată a levigatului, aflată la baza cea mai de jos a centrului. În acest punct sunt colectate toate apele uzate de pe platformă, care după epurare sunt evacuate în mediu.

Acest centru de la Moara cuprinde investiții precum Celula 1 de Depozitare a Deșeurilor, cu o capacitate proiectată de 1.380.000 de tone, existând spațiu în continuare pentru construirea celei de a doua celule. Centrul cuprinde de asemenea stația de sortare în care sunt sortate deșeurile reciclabile colectate separat de la populație și agenți economici, reprezentate de fracția de hârtie-carton și fracția de plastic-metal. În cadrul proiectului au fost prevăzute și investiții precum conectarea la rețeaua electrică și la cea de apă curentă a centrului. În ceea ce privește Centrul de Management al Deșeurilor de la Pojorâta, cu o capacitate de 390.000 de tone, conducerea Consiliului Județean Suceava a precizat faptul că pentru acesta a fost depusă documentația de obținere a autorizației de mediu.