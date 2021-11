Joi, 18 Noiembrie 2021 (11:33:47)

Sediul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava a fost pus sub sechestru de un executor judecătoresc. Cartea Funciară a fost notificată încă de zilele trecute, iar imobilul a fost astfel indisponibilizat. Executorul judecătoresc Sarmis Câmpulungeanu s-a deplasat joi dimineață la CAS Suceava însoțit de doi jandarmi pentru a-și recupera o sumă de bani pe care instituția i-o datorează de mai mulți ani. Este vorba de 203.825 de lei, bani care reprezintă cheltuielile de executare pentru recuperarea unor drepturi câștigate în instanță de un număr de 74 de angajați ai instituției, în frunte cu directorul general Cristi Bleorțu. Cei 74 de salariați cu acționat instituția în judecată pentru a recupera o serie de drepturi care nu le-au fost achitate. În total, oamenii au avut de primit aproape 1,6 milioane de lei, conform unor hotărâri judecătorești rămase definitive. Se întâmpla în 2009, iar ulterior, conform OUG 71, executarea silită a fost suspendată până în 2015. În acest interval, drepturile câștigate în instanță au fost plătite eșalonat. În urmă cu 6 ani, executorul judecătoresc Sarmis Câmpulungeanu trebuia să își încaseze onorariul, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum. Între executor și CAS Suceava au existat mai multe procese, toate pierdute de instituția statului, dar și un schimb intens de adrese. ”Au fost discuții și promisiuni de plată, dar toate au rămas neonorate. Am transmis și popriri, atât la Trezorerie, cât și la instituțiile bancare, dar până acum fără folos. Din acest motiv, am recurs acum la această soluție, ultima pe care mi-am dorit-o, dar singura prin care îmi pot recupera banii”, a arătat Sarmis Câmpulungeanu. Inițial, executorul judecătoresc a dorit să pună sub sechestru și cele patru autoturisme care aparțin instituției, respectiv o Dacia Duster, din 2016, un Renault Fluence, din 2013 și două Skoda Octavia, din 2008. Totuși, după discuțiile purtate cu directorul general, această măsură a fost amânată. Cristi Bleorțu, directorul general al CAS Suceava, recunoaște că instituția are datorii față de executorul judecătoresc numai că spune că acesta s-a grăbit cu măsurile pe care le-a instituit. ”Noi avem termen de plată șase luni începând din iunie și suntem încă în termen. Am discutat cu colegii mei de la București, s-au trimis banii și urmează ca în cel mai scurt timp să achităm datoria. Cred că domnul executor trebuia să aibă un pic de răbdare și să nu vină aici cu jandarmii”, a arătat Cristi Bleorțu.