Ce părere ai despre?

Gara Suceava Nord, cunoscută și sub denumirea de Ițcani, a intrat în reabilitare în urmă cu cinci ani de zile, însă acum circa doi ani, după ce nu a putut fi finalizată pentru sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire, lucrările au fost sistate. Fiind monument istoric, clădirea are nevoie, pe lângă lucrările de reparație, de intervenții de restaurare a principalelor săli, a balconului și a copertinei peronului, pentru a-i reda vechea strălucire. I-am întrebat pe suceveni care e părerea lor despre necesitatea continuării lucrărilor și revenirea Gării Ițcani la importanța de altădată.

”E o gară importantă, e monument istoric, dar cine să o facă?”

Mircea crede că e vorba despre ”neglijență, nu sunt bani, nu vedeți că peste tot e criză de bani. Și probabil că nu sunt bani și de aceea au neglijat-o. E un monument istoric, dar dacă nu sunt bani nu se poate face nimic, așa e la noi. E o gară importantă, dar acum a preluat Gara Burdujeni traficul. Nu e bine, dar mergem tot înainte așa”, în timp ce Viorel crede că e mai mult decât atât: ”Eu cred că așa va ajunge și Gara Burdujeni, și Căile Ferate Române în general. Sigur că e nevoie de Gara Ițcani, dar interesul celor de sus, de la București, furturile și mizeriile care se întâmplă de 31 de ani au dus la acest lucru, de a nu se face nimic, doar de a se învârti treburile așa. Unii dau vina pe alții, că ăla nu a făcut, că ăla a furat. Da, sunt monumente istorice amândouă, și Ițcanii și Burdujenii, la fel cum sunt și Dolhasca și multe din gările vechi ale țării, dar.... O fi interesul cuiva să facă altceva acolo, dar ce se poate face acolo? Așa de fapt este toată țara, în orice oraș intri găsești ruine, fabrici abandonate, oameni nenorociți și săraci, plini de necazuri. Trăim cu speranța că ăștia tineri vor schimba ceva, dacă nu sunt cumva tineri pui ai celor bătrâni, fiind mai răi decât aceștia.”

Vasile ne-a răspuns scurt și mai tăios: ”Nu-i de mirare, că toată Suceava e o ruină. E o gară importantă, e monument istoric, dar cine să o facă? Nu o mai face nimeni, banii se fură toți...”

”Îmi pare rău că a ajuns în halul ăsta, o gară importantă pentru trafic”

Părerile defavorabile celor care au început și abandonat lucrările sunt cele care persistă la interlocutorii noștri, iar Ioan ne-a spus: ”Probabil că nu se ocupă cine trebuie de lucrările care trebuie făcute, nu? Îmi pare rău că a ajuns în halul ăsta, o gară importantă pentru trafic.”

George s-a reîntors din străinătate și îi este greu să facă o comparație: ”Mi se pare foarte urât să o lași așa. Eu nu am mai trecut de mult prin gări, îmi dau seama cum arată, un dezastru, ca mai multe în orașul ăsta. Era o gară importantă pe care nu mi-o mai aduc aminte, de peste 20 de ani. Mi se pare foarte urât, ca și felul în care arată orașul ăsta al nostru. De unde venim noi, lucrurile arată mult mai bine, iar trenurile arată foarte bine, bine întreținute, curate, fără întârzieri. Iar aici nu avem nici gări și nici trenuri, iar cele care circulă au ore întregi de întârziere. Păcat de un așa monument...”

Mihai crede că încet și sigur lucrurile se vor rezolva până la urmă: ”Gara era foarte frumoasă și este monument istoric. Păcat că nu avem cu cine să reconstruim ce a rămas din vechile valori, tradiția. Dacă o pierdem din ochi și pe asta, adio reconstrucție. Asta e părerea mea, este o clădire valoroasă, așa cum este și cea din Burdujeni și unde cele câteva luni de renovare s-au făcut ani de zile. Ăsta-i ritmul în care mergem, ca melcul și tot înainte. Din încet în foarte încet...”, iar Mărioara are speranțe după ceea ce vede petrecându-se în juru-i: ”Trebuie făcut ceva, că oricum s-au făcut multe în Suceava. Trebuie continuat, pentru că văd că totuși se mișcă ceva, trebuie mers înainte așa, că la noi se mișcă ceva. În rest, vedem la televizor tot felul de minuni. Trebuie continuat ceea ce s-a început.”

”S-au schimbat vremurile, nu mai e la modă transportul ăsta”

Ioan ne vorbește despre o schimbare de mentalitate: ”Gările Ițcani și Burdujeni sunt ambele monumente istorice, dar dacă nu mai este activitate pe calea ferată, nu mai este marfă, nu mai sunt întreprinderi, ce să transporți? Nu mai sunt nici pasageri, că ei merg acum la maxi-taxi, care circulă făcând evaziune fiscală și călătoresc. Dacă ar avea ce transporta, ar trebuie refăcută, dar nu va avea ce transporta în România. Cred că pentru asta e vinovată societatea românească care nu contribuie la creșterea ei, ci cade și se prăbușește. Nici călători nu sunt mulți, că merg cu avionul. S-au schimbat vremurile, nu mai e la modă transportul ăsta, deși e necesar, e încă necesar.”

Georgică nu crede că la Suceava lucrurile sunt așa precum se crede: ”Am umblat vara asta prin țară și am rămas impresionați cum se renovează clădiri vechi, lăsate din istorie și la noi... Toți spun că Suceava e extraordinară, ce frumos e la voi, dar eu cred că nu e frumos deloc, e foarte urât. Avem și noi câteva puncte de atracție care vin dintr-o epocă istorică, cum e clădirea aia făcută în Imperiul Habsburgic. Dar noi nu suntem în stare să o păstrăm, chiar dacă are așa o însemnătate pentru oraș. E o gară, un punct de tranzit în folosul societății, dar s-au făcut stăpâni alții acolo, se fură, s-a distrus tot și nu există instituții care să observe chestia asta”, în timp ce Marin crede că ce au construit înaintașii constituie reperele de mândrie ale urbei noastre de astăzi: ”Din câte știu eu Gara Ițcani este o construcție istorică și cred că ar trebuie să li se acorde o atenție deosebită acestor lucrări. Sunt niște moșteniri cu care ar trebui să ne mândrim, cum e gara construită în perioada austriacă. Este o splendoare, eu am văzut-o, interioarele erau dezastru, dar afară am văzut că se mai lucrase ceva. Cred că obiectivele istorice ar fi foarte important să le păstrăm, ce ne-au lăsat alții să păstrăm, căci noi nu mai construim mai nimic.”