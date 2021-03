Patrimoniu cultural

În perioada 23-26 februarie, Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava a luat parte la ultima activitate transnațională de învățare a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „International Culture and Traditions- Young Explorers on the Start!”. La această activitate virtuală, organizată de Istituto Urgo Mursia, Carini, Italia, au luat parte 28 de elevi și 10 profesori din cadrul colegiului.

Toate cele șase școli partenere își propun să dezvolte cunoștințele elevilor legate de patrimoniul cultural al fiecărei țări. Tema abordată în cadrul acestei activități de învățare a fost bucătăria tradițională- indicator principal al patrimoniului cultural.

Activitățile au fost variate, pornind de la ateliere de lucru până la diferite vizite tematice virtuale. Elevii și profesorii acestora au vorbit despre bucătăria tradițională, au luat parte la un atelier de lucru în care au alcătuit un meniu cu mâncăruri variate din fiecare țară participantă la proiect. Au fost aplicate chestionare elevilor și profesorilor și s-a discutat despre ce înseamnă să ai o alimentație sănătoasă. Prin intermediul vizitelor tematice virtuale, elevii au învățat lucruri noi despre cultura și civilizația italiană.

„În cadrul acestor activități, elevii și profesorii participanți au învățat lucruri noi despre bucătăria tradițională a celor șase țări implicate în acest proiect, despre cultura și civilizația italiană, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză”, a concluzionat coordonatoarea proiectului, prof. Daniela Rotaru.