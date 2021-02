"Profi" este în principiu o variantă abreviată, folosită frecvent în limbă vorbită, pentru "profesionist". Asta cred că a şi fost intenţia inventatorilor acestui brand care realmente a inundat țara, magazinele în cauză ocupând de regulă spaţiile fostelor "alimentare" ceauşiste... iar alaltăieri, cu mare tristeţe, am constatat că au moştenit şi apucăturile din vremea comunismului. Sâmbătă, 06.02.2021, după prânz, am mers la magazinul "Profi" de vizavi de Inspectoratul Judeţean de Poliţie pentru a-mi cumpăra un borcan de miere cu preţul redus de la 23,19 lei la 11,99, pe baza cuponului de reducere decupat din revista luată din reţeaua "Profi", pe care îl puteţi vedea în foto, şi pe care scrie: "Preţul se aplică doar în magazinele Profi, la casa de marcat, în limita a 4 buc./bon fiscal, la prezentarea cuponului în original în limita stocului disponibil. Cuponul se va tăia pe linia punctată de către client şi va rămâne la casa de marcat. Perioada de valabilitate: 27.01.2021-09.02.2021".

Aşadar, mă încadram în perioada de reducere. Mă încadram şi la cantitate, 1 borcan fiind mai puţin decât...4! Bonul îl decupasem "regulamentar", de acasă. Eram în reţeaua 'Profi", eram la casa de marcat, şi domnişorul (al cărui nume nu l-am reţinut) mi-a spus că e "şef de tură", ei neavând şef de magazin. În clipa când scoate din coş borcanul de miere, individul îmi spune că... "Ăsta nu!". "Nu, ce?". Zice că nu-l au la reducere. Cum, dacă pe bon scrie că e cu reducere, iar produsul e pe raft? Nu, nu e în toate magazinele! Băi, dar în magazinul tău e, că doar l-am luat din raft, nu l-am adus de acasă!!! Nu, reducerea nu e, adică nu se aplică în toate magazinele! Bineînţeles, zic eu, nu în toate, adică nu la Kaufland, nu la Lidl, nu la Auchan, ci doar la "Profi", că de aia am venit la "Profi", unde e cu reducere, cum scrie pe bon! Ei bine, flăcăul, care părea să aibă un I.Q. la limita supravieţuirii, mă întreabă... de unde am luat revistadin care am decupat bonul! "Băi flăcău", zic eu, "tu nu eşti pe treaba ta? Băi, holbează-te pe bon şi vezi că scrie doar Profi, deci de oriunde îl am, e valabil la orice Profi. Cum adică, dacă am revistă de la Buzău, unde am oprit pe drum, eu trebuie să mă întorc la Buzău ca să cumpăr un rahat sau o măslină sau o miere la preţ redus? Faci mişto sau nu eşti întreg la cap?". Credeţi că a priceput? Credeţi că l-a impresionat ameninţarea cu ziarul (uite, m-am ţinut de cuvânt!) ori cu Protecţia Consumatorului (unde merg chiar astăzi, pentru că nesimţirea trebuie taxata exemplar!)? Credeţi că vorbe precum "reclamămincinoasă", "inducerea în eroare a clientului", "informaţii false" l-au impresionat pe flăcău? Dimpotrivă, m-a ameninţat că îi cheamă pe nu ştiu care paznici, adică o firmă de pază, ceva, fiindcă sunt "recalcitrant". Să mori tu, mă? Hai, cheamă-i acu', că ai şi dovada scrisă! Explică-le că tu ai dreptul să fii nesimţit şi că eu, care îţi dau de fapt o pâine de mâncare, am doar "dreptul" să faceţi mişto de mine, să mă puneţi pe drumuri tu şi tot neamul vostru de "profi", profesioniştii lu' Peşte, adică! Pește expirat, zic, că doar nu s-o fi păstrat neîmpuțit din vremea lui Ceauşescu care, cum zice Ada Milea într-o splendidă piesă, "n-a murit"!