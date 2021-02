Critici

Liderul PSD Rădăuți, Nistor Tatar, consideră că în momentul de față în primăria acestui municipiu s-a ajuns să se lucreze ca la „pușcărie”. Fost primar al acestui municipiu, Nistor Tatar a declarat, recent, că rădăuțenii au ales un primar, pe Bogdan Loghin, care nu colaborează cu angajații, el făcând referire în special la șefii de departamente. El a spus că angajații primăriei au început să fie amenințați de Bogdan Loghin că îi dă afară din serviciu pe motiv că ar fi „cârtițele lui Tatar”.

„Cum să poți lucra cu domnul primar Loghin când acesta îi face șobolani? Cum să lucrezi cu actualul primar când acesta afirmă public pe holurile primăriei și strigă să dispară cârtițele lui Tatar? Cum să îți permiți așa ceva ca primar?”, a declarat fostul primar PSD al municipiului Rădăuți. Nistor Tatar a subliniat faptul că atunci când a preluat mandatul de primar nu a avut ce să le reproșeze angajaților. „Nu m-a auzit nimeni când am venit la primărie să îl întreb pe un angajat cine l-a adus sau de unde a venit. Nu am spus niciodată așa”, a afirmat Tatar.

El a făcut referire și la relația pe care Bogdan Loghin o are cu șefii de compartimente din primărie, precizând că din informațiile pe care le are, aceștia au ieșit de multe ori „cu hârtiile în cap” din biroul primarului. Nistor Tatar a spus că actualul primar îi amenință pe aceștia cu demiterea, dar și că „,merge cu ei de gât la pușcărie”. „Mă întreb cum pot să își asume șefii de compartimente niște lucruri, când domnul primar le spune că merge cu ei de gât la pușcărie”, a mai adăugat Nistor Tatar. El a ținut să le transmită șefilor compartimentelor de achiziții publice, juridic și contabilitate să fie foarte atenți la documentele pe care le primesc la semnat din partea primarului municipiului. „Am înțeles că se fac presiuni să semneze niște documente pentru auditul la Servicii Comunale. Să nu mă înțelegeți greșit. Să se facă audit, e foarte bine că se face, și atunci va ieși la lumină tot. Dar trebuie făcut legal”, a declarat fostul primar din Rădăuți.

În același timp, Nistor Tatar a spus că nu îl deranjează faptul că actualul primar îi face plângeri penale sau sesizări la Agenția Națională de Integritate, pentru că nu are nimic de ascuns, iar tot ceea ce a făcut a fost legal. „Eu cât am fost primar, timp de patru ani, doar o singură dată a venit DNA la mine, în urma unei reclamații din partea unui cetățean. Am explicat tot ce mi s-a cerut și am ieșit basma curată. Însă mă întreb de ce domnul primar, la doar trei luni de zile de la preluarea mandatului, a reușit performanța să-i vină cei de la DNA pentru a cere documente. Ceva nu e în regulă”, a spus Nistor Tatar.

Nu în ultimul rând, liderul PSD Rădăuți a ținut să precizeze că din punctul său de vedere nu consideră că ar avea o relație tensionată cu primarul Bogdan Loghin. „Dacă dorește să aibă o discuție cu mine, cu cea mai mare plăcere. Însă nu mă duc eu să stau acolo. Eu dacă mă duc și stau de vorbă cu un salariat îl amenință că îl dă afară că e cârtița lui Tatar”, a mai declarat fostul primar din Rădăuți.