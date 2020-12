Apreciere

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat impresionat de noul Spital Municipal Fălticeni, atât ca construcție, cât și din punctul de vedere al dotărilor existente. Gheorghe Flutur a vizitat, joi, noul spital din Fălticeni, împreună cu primarul acestui municipiu, Cătălin Coman, și cu managerul unității spitalicești, Vlad Moraru. După vizită, Gheorghe Flutur a spus că Spitalul Municipal Fălticeni va deveni al doilea după Spitalul Județean Suceava ca dotări, el adăugând „jos pălăria și domnului manager, și domnului primar”.

Cătălin Coman: „Suntem extrem de optimiști că în cel mai scurt timp vom putea pune la dispoziția celor care au nevoie Spitalul Municipal”

În același timp, primarul Cătălin Coman a ținut să aprecieze sprijinul guvernamental primit de Spitalul Municipal în acest an, de 15 milioane de lei. „Suntem la Spitalul Municipal Fălticeni, pe care ni-l dorim funcțional cât de repede. Din păcate există această problemă la nivel mondial cu tot ceea ce înseamnă partea de furnizare a echipamentelor și dotărilor medicale. Trebuie spus că am depășit cel mai spinos obstacol, finanțarea. Asta și cu sprijin guvernamental, pentru că am primit o sumă consistentă în acest an, cu ajutorul domnului președinte Gheorghe Flutur, care a făcut permanent lobby pentru finanțarea Spitalului Municipal Fălticeni, clădirea nouă. Am primit 15 milioane de lei în acest an, bani care ne-au permis să achiziționăm o mare parte din dotări și echipamente medicale, plus contribuția firească a Primăriei Fălticeni”, a arătat Coman.

El a spus că în momentul de față spitalul depinde de furnizorii de echipamente și dotări medicale. „Orice alt obstacol pe care l-am avut l-am evitat, l-am depășit și ne dorim ca în cel mai scurt timp să deschidem Spitalul Municipal Fălticeni. Ne-am făcut treaba, ca să spun așa, bine. Și asta pentru că am avut parte și de acest sprijin guvernamental semnificativ. 15 milioane de lei este o sumă extrem de consistentă și îi mulțumesc domnului președinte Flutur pentru că de fiecare dată a fost alături de noi și a făcut demersurile legale necesare, în aria de competență, pentru ca această bijuterie de spital atât de necesar să fie deschis cât mai repede”, a precizat primarul din Fălticeni, care și-a exprimat speranța că va fi depășit și acest impediment legat de furnizarea de echipamente. „Suntem extrem de optimiști că în cel mai scurt timp vom putea pune la dispoziția celor care au nevoie Spitalul Municipal, o construcție așteptată de 30 de ani, în Fălticeni și în zonă”, a încheiat Cătălin Coman.

Flutur: „Noul spital din Fălticeni este o investiție de tip european”

La rândul său, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că parteneriatul existent între administrația județeană și cea locală există pentru a debloca și a rezolva problema inclusiv în domeniul sănătății. „Practic spitalul de la Fălticeni, Spitalul Județean și celelalte spitale municipale și orășenești sunt acum într-un parteneriat pentru gestionarea acestei pandemii. Am vrut să văd și eu stadiul lucrărilor de aici, pentru că în mai multe rânduri am solicitat și eu personal Guvernului României fonduri pentru a se finaliza o investiție, care depășește suma totală de 20 de milioane de euro”, a spus Flutur. El a evidenția faptul că noul spital din Fălticeni este o investiție de tip european, având în vedere dotările, amenajările, dar și noua construcție, „cu tot ce înseamnă astăzi cerințe la nivel european și mondial”. „Mai mult de atât, gestionarea acestui coronavirus ne-a făcut să avem întâlniri săptămânale cu managerii de spitale, cu primarii care finanțează, și de aceea și Fălticeniul ne ajută pentru a lua presiunea de pe Spitalul Județean”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a arătat că Spitalul Municipal Fălticeni tratează în prezent pacienți non-Covid din tot județul pentru bolile infecțioase. „Vreau să le mulțumim pentru asta. Pentru că la Suceava, toată zona de boli infecțioase este dedicată bolnavilor Covid. Eu sper să se rezolve, să se elimine odată și această pandemie, dar e nevoie să punem în funcțiune acest nou spital de la Fălticeni. Am venit să văd ce mai au nevoie. Câte puțin le mai dăm și noi, pentru că noi nu avem surse de finanțare atât de mari. Dar Guvernul României a ajutat. Problema acum la Fălticeni este următoarea. Mai sunt unii furnizori de echipamente medicale care deși au contract cu spitalul, întârzie furnizarea pentru că în coronavirus au primit multe comenzi din toată lumea”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a subliniat că pentru rezolvarea acestei probleme a solicitat deja sprijinul Guvernului, al Ministerului Sănătății, Ministerului de Externe pentru a discuta cu reprezentanții furnizorilor în vederea urgentării furnizării echipamentelor. „Aici avem un spital pentru mai mult de 100.000 de oameni din județul Suceava, pe zona Fălticeni, cu 14 localități rurale și două orașe, la care se adaugă municipiul Fălticeni. Investiția este mare și devine al doilea spital după Spitalul Județean, ca dotare și ca complexitate de intervenție. Înțeleg că au patru sau cinci săli de operații cu toate dotările necesare. Sper cât de repede să îl punem în funcțiune. Avem nevoie de el ca de aer. Mai sunt niște furnizori care trebuie sensibilizați și voi face și eu toate demersurile pentru că interesul este ca în Suceava să avem aceste spitale funcționale. Bravo Fălticeniului, jos pălăria și domnului manager, și domnului primar pentru modul cum s-au implicat. Și mă bucur că și noi am strigat de câte ori am putut ca să mai vină niște bani aici”, a încheiat Gheorghe Flutur.