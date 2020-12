Vineri, 4 Decembrie 2020 (14:20:35)

Stenogramele existente în dosarul șpăgilor de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava arată dimensiunea reală a fenomenului, dar și faptul că angajații acestei instituții erau conștienți că pot fi urmăriți și înregistrați. O convorbire purtată pe data de 27 ianuarie 2020 între comisarul-șef Radu-Ionuț Obreja, fostul șef al serviciului, și agentul Anamaria Pascal pare concludent.

Iată discuția înregistrată:

OBREJA RADU IONUȚ: - Na … oricum trebuie atenție, știi? Noi ca noi, ne ferim, dar instructorii nu se feresc deloc. Instructorii îs proști grămadă.

PASCAL ANAMARIA: - Da!

OBREJA RADU IONUȚ: - … vorbesc și ăștia pot să aibă în mașini tot felul de aparatură cu care pot să audă ce vorbește ăla la 100 de metri, știi?

PASCAL ANAMARIA: - … exact! Așa e!

OBREJA RADU IONUȚ: - Deci ei ne pot face în momentul în care introduc investigatori sub acoperire, știi? Că noi direct de la un candidat nu pune nimeni mâna să ia, știi?

PASCAL ANAMARIA: - Mda!

OBREJA RADU IONUȚ: - Doar să aibă investigator, investigatorul îl trage de limbă pe instructor cum se face, dar la cine … neinteligibil … știi?

PASCAL ANAMARIA: - Da.

OBREJA RADU IONUȚ: - Așa da.

· 60.000 de euro, schimbați din bancnote de 50 de euro în bancnote de 100 sau 200 de euro

O altă discuție îi are în prim-plan pe Radu-Ionuț Obreja și Radu Popovici. Aici este vorba de schimbarea sumei de 60.000 de euro, din bancnote de 50 de euro, în bancnote de 100 sau 200 de euro. Asta pentru a putea fi depozitați mai ușor, ca urmare volumului mai mic.

OBREJA RADU IONUȚ: Deci îs 50.000 de 50 de euro. Să-i facă în 100, sau în 200.

POPOVICI RADU: Da’ fă fracții, pune 60.000 ...

OBREJA RADU IONUȚ: Am...

POPOVICI RADU: .... 50.000 de 100 și încă (neinteligibil) 60.000...

OBREJA RADU IONUȚ: Tre’ să-ți mai dau eu, atunci, 10.000 să fie (neinteligibil)

POPOVICI RADU: Îs ăia puși deasupra care îs împachetați ...

OBREJA RADU IONUȚ: Da, da, da, ăia 50.

POPOVICI RADU: Care i-am pus eu...50...

OBREJA RADU IONUȚ: A, nu, stai, 50, și tu ce ai pus? Tu ai pus de 100 acuma...ăia din borsetă de sus...deci ăia 50 fă-i de 100 sau de 200.

POPOVICI RADU: Dă-mi din ăia de 50 mie, ca să (neinteligibil) mai multe na, când așa, dă-mi câte un bip, când ai un teanc.

OBREJA RADU IONUȚ: De 50 îs numai 50.000, atât!

POPOVICI RADU: Nu vreau să știe...

OBREJA RADU IONUȚ: Radu, deci de 50 de euro îs numai 50.000, 5 teancuri, atât! Da’ ăia trebuie făcuți în 100 sau în 200.

POPOVICI RADU: Da...

OBREJA RADU IONUȚ: Atât...

POPOVICI RADU: Și mai iau 10 ca să fie 60, să fie (neinteligibil) 20, 40, 60, 300 de bucăți, nu?

OBREJA RADU IONUȚ: A! Da! Gheorghiță, dă alea ce-o ieșit la imprimantă!

POPOVICI RADU: Nu?

OBREJA RADU IONUȚ: Îți mai dau eu 300 din mașină.

POPOVICI RADU: (neinteligibil) am pus aia acolo, ne vedem noi, pe traseu, mai acuș, mai acuma...am parcat în spate...

OBREJA RADU IONUȚ: Mergem acuma.

POPOVICI RADU: Da, și eu mă duc și-i rezolv problema, că-i de c...t, nu-i...

OBREJA RADU IONUȚ: A, cu MKS-ul ăsta?

POPOVICI RADU: Ce?

OBREJA RADU IONUȚ: Cu MKS-ul ăsta? E al lui Dan? Da?

POPOVICI RADU: Da, da, da, da...

OBREJA RADU IONUȚ: A...

POPOVICI RADU: Și mă duc la primărie, mă duc, fac un drum până la Vicov (neinteligibil) am mai făcut, da’...o dată acuma, mai peste două luni, peste o lună jumate...

OBREJA RADU IONUȚ: O ieșit, ă Gheorghiță?

POPOVICI RADU: Știi cum fac? Peste o lună așa...(neinteligibil) iară, dacă se poate, domnu’ Dan, tot, așa…că bănuiesc că dacă (neinteligibil) cred că din alea mari nu știu, n-am mai…

OBREJA RADU IONUȚ: De 500? Nu, da’ nu mai scot, o zis că le scoate de pe piață.

POPOVICI RADU: Ai scăpat de tot?

OBREJA RADU IONUȚ: Mai am vreo 10.000.

Potrivit anchetatorilor, după ce erau schimbați, banii ajungeau într-un seif unde așteptau pentru a putea fi albiți.

· Supărat că-i băga ”babe” pe gât

O altă discuție înregistrată pe data de 16 septembrie 2020 într-un birou al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava arată că existau și nemulțumiri.

OBREJA RADU - IONUȚ: Da’ ce era supărat Iulian Mihăiescu ieri? Florin?

POPOVICI RADU: Poftim?

OBREJA RADU - IONUȚ: Ce era supărat Iulian Mihăiescu ieri?

BOLOHAN FLORIN: Am înțeles că s-o certat cu femei-sa?

OBREJA RADU - IONUȚ: Și asta, dar era supărat că-i bagi nuș’ ce babe cu 200…

BOLOHAN FLORIN: Eu?

OBREJA RADU - IONUȚ: Da.

BOLOHAN FLORIN: Eu?!

POPOVICI RADU: Da!

BOLOHAN FLORIN: Da’ nu i-am băgat nicio babă eu…stați să iau asta…

POPOVICI RADU: Da’ tu n-ai auzit…

BOLOHAN FLORIN: Da’ el o venit la mine, eu am avut numai tineret ieri și…

OBREJA RADU - IONUȚ: A...

BOLOHAN FLORIN: ...mi-o arătat la unul Maftei, cred că era cu 200 și merge, că s-o cam încurcat, să mai pun ceva...da’ numai tineret am avut, da’ uitați-vă la CNP-uri…și am avut unul singur, care era cu 300, Holotă, și mergea și ăla, cu 300, din șaptezeci și ceva…

OBREJA RADU - IONUȚ: A...

Ulterior, s-a dovedit că era vorba de un candidat pe nume Dorin Holotă, din Fălticeni, care l-a avut ca polițist examinator pe Iulian Florin Mihăiescu. Față de Dorin Holotă, procurorii DNA au luat decizia de a continua cercetările pentru infracțiunea de dare de mită. Ar fi vorba de 300 de euro, pe care bărbatul i-a dat instructorului Florin Bolohan, iar de la acesta au ajuns la angajatul Serviciului Permise și Înmatriculări.

· ”Trebuie treișpe, nu? Și instructorul i-a luat șase sute de euro”

O altă discuție datează din 29 iunie 2020, imediat după începerea programului de lucru, între Radu-Ionuț Obreja și agentul Nicolae-Cezar Macoviciuc. De aici, rezultă alte sume vehiculate pentru obținerea permisului de conducere.

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: m-am întâlnit ieri (neinteligibil) cu Ilieș.

OBREJA RADU IONUȚ: a!

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: m-am întâlnit ieri și i-am zis: ce-i cu aia, mă?!

OBREJA RADU IONUȚ: a! Și ce a zis?

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: e soția la primarul din Neagra Șarului.

OBREJA RADU IONUȚ: da?!

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: și ea are, ea are, are pensiunea mai la vale de pensiunea lui, că el are pensiune la Neagra Șarului, acolo, făcută și…i-am spus: băi, dă-o-ncolo de treabă, el credea că a căzut la mine și de aia…I-am spus…

OBREJA RADU IONUȚ: (neinteligibil) CNP bagă…

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: da, fără unu, nu?

OBREJA RADU IONUȚ:…parchetul…Nuuu…două, patru șase, opt zece, unșpe cifre.

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: trebuie treișpe, nu? Și instructorul i-a luat șase sute de euro.

OBREJA RADU IONUȚ: cât??!

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: șase sute.

OBREJA RADU IONUȚ: dă-l în pu*a mea!

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: a dat … și prostia la ea știți care a fost? A zis și el. A luat xanax înainte. Ce proastă! Și ea-i fâșneață așa, e…ok așa ea, dar na…A cerut șase sute de euro la …domnul Moraru Dănuț. Că Dănuț (neinteligibil)

OBREJA RADU IONUȚ: a!

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: nu Boancheș. Boancheș îi…a fost mâna a doua. Da…Am zis uăi, să facă ore, să nu mai insiste cu așa... I-am zis să facă ore și (neinteligibil) degeaba.

OBREJA RADU IONUȚ: e, he, hei! Nu dar era varză.

MACOVICIUC NICOLAE-CEZAR: da, da, eu i-am zis…a zis și el, a zis că…