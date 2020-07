PRO SĂNĂTATE

Stresul este una dintre cele mai mari provocări ale vieții moderne. Starea emoțională în general și modul în care o persoană face față stresului zilnic sau evenimentelor majore de viață pot influența debutul sau evoluția unei boli, răspunsul la tratament, comportamentul sexual, comportamentul alimentar sau diverse adicții.

Corpurile noastre au un sistem de management al stresului – axa HPA – care se referă la trei organe: hipotalamusul, glanda pituitară și glandele suprarenale. Această axă ne reglează sistemul „luptă sau fugi”. Stresul cronic poate activa activitatea axei HPA care va elibera în circuitul sanguin hormoni de stres: cortizol și adrenalină. Cortizolul, atunci când este produs în exces, crește efectele dăunătoare ale radicalilor liberi asupra neuronilor hipocampului. Acest fapt provoacă leziuni mitocondriilor, care, la rândul lor, determină creșterea producției de radicali liberi. În cele din urmă, neuronii hipocampului mor treptat prin procesul de apoptoză. Odată cu diminuarea numărului de neuroni scade considerabil capacitatea de a învăța și creativitatea, ceea ce duce la apariția incapacității de a descoperi soluții noi, originale, fiind posibilă doar rularea unor programe mentale care induc o stare de rutină și un comportament disfuncțional. De aici și până la apariția stărilor depresive, anxioase nu este decât un pas. Oamenii de știință au găsit o soluție pentru a opri această cascadă de evenimente chimice distructive și această soluție se numește factorul neurotrofic cerebral sau BDNF care este un hormon cerebral protector ce conferă un grad înalt de protecție a hipocampului, făcându-l rezistent la leziunile cauzate de nivelul crescut de cortizol.

În cadrul cabinetului nostru de psihologie pacienții beneficiază de tehnici și procedee terapeutice care, printre multe alte beneficii asupra psihicului, au acțiune puternică de stimulare a producției de factor neurotrofic cerebral. Acest aspect crucial face ca procesul terapeutic să fie foarte eficient în tratarea stresului cronic, anxietății, depresiei, atacurilor de panică etc., iar numărul de ședințe necesare să fie unul relativ redus.

În ceea ce privește comportamentul alimentar, încă din 2008 Michael Macht a delimitat cinci categorii de schimbări ale acestuia sub influența stresului. Patru din acestea favorizează luarea în greutate și se referă în special la faptul că sub influența stresului se modifică alegerile alimentare. Sunt preferate alimentele bogate în grăsimi și zaharuri simple în cantități mai mari. Fiziologic explicația este că atunci când suntem stresați organismul răspunde prin creșterea nivelului de adrenalină (hormon de stres acut) și de cortizol (hormon de stres cronic). Scopul acestui răspuns hormonal este creșterea nivelului de energie pentru a putea face față stresului, iar acest lucru se realizează prin creșterea glicemiei. Dacă glucoza din sânge nu este consumată însă printr-un răspuns prompt de tip „luptă sau fugi” se va depozita sub formă de trigliceride în țesutul adipos.

Alimentele dulci și grase produc plăcere și ajută la ventilarea emoțiilor negative cu care se confruntă persoana în cauză. Comportamentul alimentar scapă deci de sub incidența controlului cognitiv atunci când emoțiile sunt intense și acaparatoare. Nu doar adulții, ci și adolescenții răspund într-o manieră similară la stres și emoții negative puternice, arată un studiu din 2013 realizat pe un eșantion de peste 5.000 de elevi chinezi.

Stresul cronic poate determina și dereglări ale somnului. Cercetători de la King’s College Londra au arătat în 2017 că oamenii privați de somn consumă în medie cu 385 kcal/zi mai mult.

În clinica Diet Club Centrul de Dieta veți găsi înțelegere, suport și soluții pentru problemele de sănătate legate de alimentație. Pentru a vă aduce un plus de sănătate și a beneficia de o educație nutrițională adaptată pe nevoile și particularitățile dumneavoastră apelați cu încredere la serviciile personalului specializat cu ani de studii în nutriție. Sunați la 0723100103 pentru a vă înscrie în Programul de Dietă de 13 săptămâni sau puteți opta pentru o consultație GRATUITĂ de 15 min. la Diet Club Centrul de Dietă Suceava!

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com

Nutriționist – dietetician Ana Ciobanu - Diet Club CENTRUL DE DIETA

Tel. 0723100103

www.centruldedieta.ro