Alaltăieri seară am putut urmări o nouă confruntare între două din cele trei mărimi din fotbalul italian, Milan şi Juventus (cea de a treia fiind, desigur, Internazionale Milano, după mine cea mai importantă dintre toate), echipe aflate altădată în bătălia pentru titlu purtată până în ultima etapă de campionat, despărţite însă acum, la ora începerii meciului,de un număr aproape neverosimil de puncte: 29! Asta nu neapărat datorită vreunei prestaţii de mare excepţie a Juventusului în această ediţie din Il Calcio, ci mai degrabă imposibilităţii Milanului de a se regăsi de câţiva ani buni încoace, în pofida eforturilor pe care dă impresia că le-ar face în acest sens. Aici trebuie adusă însă în discuţie cauza principală a prăbuşirii acestei echipe: plecarea lui Silvio Berlusconi de la cârma grupării, şi implicit a sumelor pe care acesta le-a pompat cât timp era şi patronul echipei, şi prim-ministru. Ei bine, meciul de alaltăieri seară mai avea şi o încărcătură emoţională specială, fiind văzut cao dispută a coloşilor Cristiano Ronaldo şi Zlatan Ibrahimovici şi promitea un spectacol pe măsură imaginii celor doi. Prima repriză trebuie să spun că a fost aproape complet dezamăgitoare, eu, cafan patetic al ambilor fotbalişti, rămânând chiar dezamăgit de ceea ce (nu) au arătat. Nu ştiu ce s-a putut produce la pauză, dar sigur e căla reluare am văzut unul din cele mai frumoase spectacole din acest an, în care ambii artişti au punctat, CR7 din acţiune, Ibra din penalty (dar e responsabil şi de un assist), însă asta a fost doar o mică parte din formidabilapartidă, încheiată cu 4 - 2 în favoarea gazdelor, ceea ce face cadiferenţa de puncte din clasament în favoarea învinşilor să pară aberantă. E drept şi că Juve e de multişor deja campioană, presupusa dispută pentru titlu cu alde Lazio ori Inter părând mai degrabă o glumă. Totuşi, dacă ar fi să trag o concluzie, aş spune că după ce a condus imediat după reluare cu 2 - 0, Juventus nu prea avea motive să piardă. Singura explicaţie logică e aceea că până şi la acest nivel, fotbaliştii se relaxează atunci când li se pare că şi-au suit sacii în căruţă, iar uneori nu mai apucă să se dezmeticească şi dezastrul e la poartă. Întrucât au condus iniţial oaspeţii, se poate umbla şi la zicerea aia clasică: nu numai 2 - 0, ci şi 0 - 2 e cel mai periculos scor!