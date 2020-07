După acțiunea de curățenie

Joi, 9 Iulie 2020 (14:28:21)

Ne sufocăm în gunoaie pe care noi le producem, dar pe care doar unii le aruncă direct din mașină pe marginea drumurilor, fără să le pese de dezastrul ecologic pe care îl lasă în urmă.

La această concluzie au ajuns și cei care au răspuns apelului lansat de Ștefan Mandachi, de a i se alătura într-o acțiune de curățare a gunoiului aruncat pe marginea drumului de la Suceava spre Fălticeni, de cei aflați în trafic.

“N-am crezut în viața mea să ating atâtea șervețele murdare folosite (aruncate cu sictir pe geam de către șoferii manierați), cutii, doze, cârpe îmbâcsite, prezervative, borcane, mănuși etc. Un prieten (nou) a strâns un sfert de sac de mucuri de țigarete :))

Faceți un calcul: dacă pe trei km avem sute de kile de gunoi, oare câte MILIOANE DE TONE DE JEG zac pe marginea drumurilor din România?”, a spus Ștefan Mandachi, după ce, împreună cu alți 18 oameni, a făcut curat pe o distanță de 3 km, de la intrarea în Suceava până la “Primul metru de autostradă”. În urma acțiunii lor meritorii, s-au adunat două dube pline de gunoi, cu care s-au cărat cei 43 de saci menajeri plini cu resturile aruncate pe marginea drumului.

“19 nebuni am făcut asta (pe lângă cei din poză, mai era un cuplu și trei copii, plus echipa de la Erichman). Nouă ne-a luat doar două ore să facem o curățenie minimală (120 minute n-am mai murit). Acum câteva minute am revenit la locul faptei și am condus mașina ușurel pe traseul curățit și am simțit că respir AER”, a mărturisit Ștefan Mandachi, care a ajuns să observe gunoiul aruncat de alții pe marginea drumului deoarece a avut de mers pe jos pe acest traseu, 21 de km, pierzând un pariu cu Victor Ciutacu, în urma implicării într-o campanie de strângere de fonduri pentru spitalele din Suceava.

Pe de altă parte, inițiativa, care s-a bucurat de un amplu val de simpatie, i-a ridicat mari semne de întrebare, în condițiile în care, din zecile de mii de oameni care au aflat de acțiune, sau măcar din miile care au dat like postării sale, s-au adunat doar o mână de voluntari care să facă ceva concret, să fie mai bine pentru ei dar și pentru alții.

“După război mulți viteji s-arată. E bine că n-au venit mai mulți pentru că aș fi fost foarte stresat pt. siguranța lor pe carosabil! Au fost destui și sunt fffff mândru și fericit că am cunoscut oameni noi azi, de acțiune”, a concluzionat Ștefan Mandachi, care nu s-a lăsat până nu a lansat aceeași provocare (să curețe trei km, sau măcar unul), locuitorilor altor trei județe - Botoșani, Iași, Vaslui.