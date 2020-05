Rădăuți

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Rădăuți (SPCLEP) și-a suspendat activitatea încă de ieri, după ce unul dintre lucrătorii de acolo a fost confirmat la testarea pentru COVID-19. În aceste condiții, serviciul a fost închis, și ceilalți șase salariați au intrat în autoizolare pentru următoarea perioadă, urmând ca Direcția de Sănătate Publică Suceava să decidă o serie de măsuri.

Viceprimarul municipiului Rădăuți, Bogdan Nicolau, care a preluat atribuțiile primarului Tatar, după ce șeful executivului local a fost internat în urmă cu o săptămână tot cu coronavirus, a declarat ieri la prânz: „Am fost informat că testul unui lucrător de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din municipiul Rădăuți a ieșit pozitiv la noul coronavirus. În acest context am decis împreună cu aparatul primăriei să luăm măsurile legale, mai precis am hotărât să închidem provizoriu serviciul, iar personalul de acolo a intrat în autoizolare și va fi testat. În cursul zilei de vineri, imobilul, în care alături de SPCLEP are sediul și Poliția Locală, va fi dezinfectat. La SPCLEP sunt șapte angajați, însă acolo spațiul este foarte mic, și de aceea am decis să închidem acest serviciu și să așteptăm măsurile pe care le va lua Direcția de Sănătate Publică Suceava. Nu pot spune la acest moment când va fi reluată activitatea la SPCLEP, însă vom căuta cât mai repede o soluție”.

Pentru că la etajul clădirii în care își desfășoară activitatea SPCLEP se află sediul Poliției Locale, l-am contactat telefonic pe directorul acestui serviciu, Mihai Morariu, care a declarat că nici unul dintre subalternii săi nu are probleme de sănătate și că va lua toate măsurile impuse de această situație.