(editorial rimat)

Fierbe, ca un cazan cu smoală, oraşul

Zorii sunt negri de furie, fiecare om scoate fum

Dar, iată, a venit un nou 23 August victorios,

Eliberarea se apropie în pas de defilare, e pe drum

Gata cu guvernele, cu carantinele, cu masca

În Piața Victoriei, încercuim în horă grătarele cu mici

Doctorii să stea să se vindece între ei ca proștii

Noi, sănătoși ca tigrii siberieni, suntem aici

Libertatea e ca o virgină scoasă din bordel

La care se repede flămând fiecare

Unii o trag de păr, o despoaie chiuind

Alții a caută fără jenă, acolo unde știu ei, între picioare

Marea zi de după două luni de ocnă vine

Conspirația mondială a fost divulgată

Trump, Putin, nemțoaica Merkel, Macron, chinezii

Și-au dat mâna să omoare lumea, mă rog, nu chiar pe toată

Ăia de au murit se dau morți,

Puneți detașamente parlamentare să caute în sicrie

Vor găsi acolo sticle de vodcă golite

Și în loc de cadavre, suluri de hârtie

Gata, ziua cea mare e poimâine

Conspirației mondiale i-am venit de hac

Atunci, la 23 August, am scăpat de nemți și burghezo-moșierime

E drept că am rămas nițel sub ruși, o jumătate de veac

Bem de mâine din același pahar

Vin sfințit din aceeași linguriță preoțească

Noaptea acestor luni blestemate ne-a ucis

Gata, înviem, lumea are liber să se zbenguiască

Aș chiui și eu, dar am comorbiditatea muțeniei

Sunt la vârsta recrutării de voluntari pentru deces

Ăștia de și-au trăit traiul și și-au halit mălaiul

Să moară dracului mai iute și să plece mai des

Fierbe tinerimea, e gata de explozie orașul

Cataramă își face partidul Covid

Iese eroul Dragnea din pușcărie

Dărâmând al Bastiliei iahanniste zid

Vechii eroi sunt noii eroi

S-a găsit soluția în care muri-vor numai netoții

Trăiască noul 23 August! Covid a întors armele, e cu noi

În ziua sfântă și mortuară a libertății