În ultimele două luni

Asociația „Licuricii fericiți” din Câmpulung Moldovenesc a ajutat în ultimele două luni peste 250 de persoane vârstnice și 200 de copii din familii vulnerabile. Zece voluntari au reușit să adune, în stare de urgență, 23 de tone de alimente, produse de igienă, medicamente pentru sute de bătrâni din Câmpulung, Bogdănești și Pojorâta și pentru sute de copii din familii sărace.

Din totalul persoanelor ajutate, 30 de bătrâni și 35 de copii din 7 familii primesc în continuare pachete consistente cu masă caldă și alimente în fiecare săptămână.

Învățătoarea Nicoleta Bogoș, de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, președinta Asociației „Licuricii fericiți”, ne-a spus că de la începutul stării de urgență, asociația a achiziționat materiale de protecție, kit-uri de testare, un tunel de dezinfecție și produse de igienă în valoare de 30.000 de euro pentru Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc. „Suntem 10 oameni care fac ceea ce pot, cu ceea ce au, acolo unde se află, în timpul liber. Nu avem angajați și totul se bazează strict pe voluntariat. Ne plătim singuri transportul, în toate proiectele, indiferent câte drumuri sunt de făcut pentru a economisi bani și a-i folosi unde este nevoie. Dar avem mulți oameni frumoși alături. Pe voi, toți cei care donați bani, alimente, materiale, ne ajutați, uneori, cu transportul, ne oferiți timp și spațiu, consultanță sau pur și simplu, gânduri bune și încurajări”, a completat Nicoleta Bogoș.

„Licuricii” au nevoie în continuare de ajutor, pentru a putea face fapte bune

De asemenea, „Licuricii” au cumpărat materiale de protecție și produse de igienă în valoare de 9.000 de euro pentru medici de familie, Serviciul de Ambulanță, ISU, Jandarmerie, Poliție, Căminul de Bătrâni Pojorâta, Căminul de Bătrâni Bogdănești, sute de membri ai comunității și instituții care le-au solicitat sprijinul. Mai mulți copii necăjiți care nu puteau să facă școală online din cauza lipsurilor și condițiilor de trai precare au primit rechizite, 10 tablete, două telefoane mobile și internet.

Pe lângă toate acestea, Asociația „Licuricii fericiți” din Câmpulung Moldovenesc, „printre picături”, mai lucrează și la construcția Centrului Comunitar, „visul nostru nebunesc”. „Pentru mulți, nu am făcut mare lucru, nu suntem de milioane, dar avem prieteni și visuri de milioane. În durerea și zbuciumul pandemiei, am câștigat mii de oameni minunați alături, am simțit mii de inimi deschise, am fost martorii fiecărei izbânzi și ai binelui necondiționat și ne-am îmbogățit cu zâmbete și recunoștință. Iar pentru noi este de ajuns. Și nu, nu e laudă, ci confirmarea că suntem o comunitate puternică!”, este de părere Nicoleta Bogoș. „Licuricii” au nevoie în continuare de ajutorul nostru, pentru a putea face fapte bune. Puteți dona prin transfer bancar: Asociația ,,Licuricii fericiți”. Cont lei: RO46BTRLRONCRT0379547801. Cont euro : RO93BTRLEURCRT0379547801 sau prin: PayPal: licuricii.fericiti@gmail.com. Dacă puteți să-i ajutați pe „Licurici” în calitate de persoană juridică, sunați la: telefon 0728 204 555.