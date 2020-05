Prețuri razna

O simplă vizită prin piața agroalimentară din centrul Sucevei nu face decât să-ți confirme că lumea a înnebunit cu totul. Prețurile care sunt afișate pentru unele produse sfidează orice urmă de bun-simț și ajungi să te întrebi dacă trăiești în România, unde pentru șomajul tehnic primești aproape 1.000 de lei pe lună, sau în vreo țară precum Norvegia sau Anglia, unde salariul ajunge la echivalentul câtorva mii de euro.

Bunăoară, cireșele se vând cu prețuri cuprinse între 60-70 de lei/kg, adică aproape 13 euro, o sumă imensă, chiar nesimțită. Căpșunile le poți cumpăra doar printr-un noroc chior la un preț de sub 12 lei/kg, dar cele românești, de Satu Mare, se vând cu 20 lei/kg. Perele au prețuri de 8-10 lei/kg.

La cartofi, prețul a scăzut de la 10-12 lei/kg la ”numai” 7 lei. O nimica toată, ar spune un hâtru. Roșiile ”made in România” se vând cu 12-15 lei/kg, în timp ce produse similare aduse de peste mări și țări, din Grecia sau Spania, au coborât și până la 7 lei/kg.

Vinetele sunt aduse din Ungaria, iar prețul de comercializare este de 10 lei/kg. Tot atât costă și dovleceii, despre care am aflat că vin din Oltenia.

Ardeii grași, roșii sau galbeni, se vând cu ”modica” sumă de 15 lei/kg. Asta e ce am putut parcurge la un scurt tur de piață. La ce prețuri am văzut am fugit cu mare viteză. Nu de alta, dar dacă îmi trecea prin minte să mă apuc de cumpărături, după ce mi-aș fi verificat portofelul nu aș fi putut spune decât un singur lucru: ”Un fleac, m-au ciuruit!”.